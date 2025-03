Los vecinos del edificio que se derrumbó en Teruel entregan al Ayuntamiento el primer informe sobre las causas

Los vecinos del 21 de la calle San Francisco de Teruel, el edificio que se derrumbó en junio de 2023, han presentado el primer informe de las causas al Ayuntamiento. No obstante, desde el consistorio no coinciden en estas primeras conclusiones.

Este primer informe, un documento de 500 páginas que ha elaborado un equipo multidisciplinar, apunta a las filtraciones de agua de la red pública como la causa principal del derrumbe. Durante los últimos meses este equipo, a petición de los vecinos, ha estado haciendo los sondeos y análisis del propio solar y de las calles adyacentes.

Los vecinos ahora esperan que el Ayuntamiento y las aseguradoras elaboren sus propios informes, aunque, según Elvira Martín, portavoz del grupo de trabajo de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, no hay indicios de que esto vaya a suceder. Además, denuncian que algunas anomalías detectadas en estudios previos no han sido investigadas ni corregidas. Lo ha dicho en Herrera en COPE: "El informe termina diciendo que hay dos anomalías en la calle San Francisco, dos zonas catalogadas como A y B. Que son saturadas y que convendría caracterizar este informe en su conclusión final, y que esta caracterización se propone como pruebas complementarias para hacer sondeos y catas. Y estos sondeos y catas en la calle San Francisco no se han hecho".

Por su parte, desde el Consistorio, aseguran que era previsible este resultado del informe. La alcaldesa, Emma Buj: "Evidentemente tienen que decir que es consecuencia de las infraestructuras municipales. De manera similar, los informe del Ayuntamiento dicen que no. Estamos en esa fase que todo el mundo esperábamos. Nosotros como Ayuntamiento esperamos que a partir de ahora nos dejen entrar en el solar, y que podamos hacer esas pruebas".

La alcaldesa asegura que, desde mediados de julio, no se ha permitido entrar al solar a los peritos del Ayuntamiento. Sobre ello hablaba Martín en COPE: "A mí me gustaría saber qué pruebas. Si es que va a hacer alguna, porque para hacer alguna, tendría que tener alguna partida presupuestaria o algún presupuesto o lo tendría que haber anunciado".

Martín ha insistido en COPE de que antes del derrumbe fueron al Ayuntamiento a advertir de la situación, y que no se les hizo caso: "El 9 de junio del 2023, los vecinos, alarmados, en concreto yo y Javier Carbó, fuimos al ayuntamiento a hablar con el concejal de infraestructuras. En realidad, no fuimos a hablar con el concejal, fuimos a hablar con el técnico que se encargaba de la gestión del contrato de aguas. Y, como no nos pudo atender, al ver a Juan Carlos Cruzado, yo le dije a la funcionaria, oye, dile que salga el concejal que se lo explicamos a él. Y Javier Carbó, en ese momento, le dijo, el agua está lavando el muro. Si se cae la casa, ¿qué? Juan Carlos Cruzado nos dijo, hombre, se va a caer la casa... Pues tenemos un edificio de cinco plantas en el suelo".

La portavoz del grupo de trabajo también han asegurado que la Policía Local también notificó el problema de las filtraciones la tarde antes del derrumbe, un informe que ha dicho se ha entregado recientemente. Por todo ello, critican la falta de acción municipal y exigen hacer más pruebas.

Los vecinos, además, se volverán a concentrar en 10 días, como todos los 13 desde aquel 13 de junio de 2023. Si Martín tuviese que dar un titular para esa próxima concentración, este sería: "Nuestra calle, nuestro barrio, nuestra ciudad no merece el abandono. Merece que esas pruebas que se pedían en el informe dice que se hagan, esas cosas que yo he dicho que ocurren en mi comunidad que se miden, no sé, un poco más de cariño".

Los vecinos siguen reclamando casi cuatro millones de euros de indemnización al consistorio.