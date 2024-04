La única capital de provincia que no tiene conexión con autovía con Madrid

Teruel, Monreal del Campo, Molina de Aragón, Alcolea del Pinar, Guadalajara y, finalmente, Madrid. Ese es el recorrido, en coche, que debe hacer un turolense para llegar a la capital de España. En torno a tres horas y media de viaje, de las que aproximadamente un tercio transcurren por carretera nacional. Una línea prácticamente recta hacia el oeste sobre el mapa que se convierte en una parábola a la hora de pisar asfalto. Más de 300 kilómetros y todo porque Teruel es la única capital de provincia de España que no tiene conexión directa con Madrid.

En el último siglo la provincia de Teruel ha perdido aproximadamente el 50 por ciento de su población y el descenso sigue. Cada año son menos las personas que continúan desarrollando su vida en la provincia. La capital, la más pequeña en cuanto a población de España, se mantiene. Las cabeceras de comarca, municipios grandes -para la provincia- como Alcañiz o Calamocha, resisten a duras penas. El resto del territorio, un pozo sin fondo de despoblación.

Sin lugar a dudas, la mala conexión por carretera de la provincia de Teruel es uno de ellos. Una situación que seguirá siendo así.

En unas declaraciones realizadas recientemente por el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, ha dado a entender que, entre las soluciones planteadas para mejorar la conexión por carretera con la capital, la de añadir un carril a la carretera convencional daría más facilidades sobre ejecutar una autovía. Por lo que, ese proyecto de la A-25 que uniría Monreal del Campo con Alcolea del Pinar, parece que no se ejecutará.

En este sentido, respecto a la A-25, fuentes consultadas por COPE aseguran que el estudio informativo todavía no se ha publicado y, por tanto, no se ha tomado una decisión en firme. El borrador del estudio contempla varias opciones, entre ellas la autovía y este 2+1. Existen apuntes en ese estudio que señalan que esa alternativa, la de 2+1, contaría con algunas facilidades técnicas. Dichas fuentes insisten en que no hay una decisión tomada. Y que no se tomará hasta que se publique el informe.

Motivo por el que el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha salido a lamentar, una vez más, el olvido hacia la provincia de Teruel: "Serán dos vías, dos carriles, con uno central. Dos más uno que es lo que se viene a decir ahora en estos momentos, ya está bien".

Ya hace unos días, se criticaban las declaraciones de Teresa Ribera en cuestión de las ayudas al funcionamiento porque venía a decir que fuese el Gobierno de Aragón quien las cofinanciase, y ahora esta decisión: "Fue una autovía prometida en su momento por José Luis Rodríguez Zapatero después del incendio que hubo lamentable en la zona de Guadalajara y que bueno, llevamos mucho tiempo esperando. En su momento se habían planteado iniciativas de unir la A-25 con la A-68 por las Cuencas Mineras a la hora de vertebrar toda la provincia de Teruel. Esas Cuencas Mineras que están despobladas que necesitan actividad económica y que necesitan desarrollo. Si vemos donde antes había una carretera convencional y luego ha habido una autovía en fotos aéreas se ve claramente el desarrollo económico que supone una vía de gran capacidad"

Asimismo, Juste ha denunciado en retraso en otras obras: "La N-330, vemos con retraso sus obras, la A-40 no sabemos nada, la A-68 tampoco. Ninguna de las prioridades y de las necesidades que tiene la provincia de Teruel están encima de la mesa. Ya está bien, ya está bien de engañar a los turolenses, ya está bien de mentir y ya está bien de que esas infraestructuras fundamentales que hace años que deberían estar hechas, pues eso, cada día sea una noticia negativa para la provincia de Teruel".

También desde Aragón-Teruel Existe han salido a exigir que se ejecute la carretera A-25: "Nos oponemos rotundamente a que esta autovía se quede en una carretera”, ha remarcado Tomás Guitarte, quien ha recordado que esta infraestructura está prevista como autovía en el PITVI (Plan Nacional de Infraestructuras, Transporte y Vivienda) 2012-2024 y fue “un compromiso del PSOE” durante la pasada legislatura con Teruel Existe. “Qué poco tiempo ha tenido que pasar desde que Teruel Existe no está en el Congreso para que empiecen a faltar a sus compromisos”, ha reprochado el diputado turolense.

Guitarte ha recordado que los problemas de la falta de desarrollo de Teruel “vienen del aislamiento al que está sometida la provincia por la deficiente accesibilidad” con que cuenta. Teruel Existe siempre ha defendido la autovía A-25 porque “es un elemento esencial para romper ese cerco de aislamiento y acabar con el olvido institucional que ha sufrido la provincia en materia de infraestructuras”, de la que depende “el futuro de la provincia”. “Es imprescindible que se trate de un infraestructura viaria con el trazado geométrico y velocidad de diseño, radios de curvatura y rasantes propios de una autovía ” ha detallado el portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe, quien ha remachado que “nos negamos a ser los grandes ninguneados en las infraestructuras del país”.









