Tranquilidad en la Asociación de Hosteleros de Teruel tras el boicot a la provincia

Hay cancelaciones, pero no son para tanto. Al menos eso es lo que ha defendido el presidente de la Asociación de Hosteleros de Teruel, Juan Ciércoles. Y es que dice el presidente que el boicot promovido hacia Teruel es bueno, porque nunca se ha hablado tanto de la provincia como ahora. Asegura Ciércoles que la mala publicidad también es publicidad y que lo que deben hacer ahora es conseguir revertir los malos mensajes para conseguir atraer clientes: "Lo que tenemos que intentar es darle esa vuelta y que esas cancelaciones que pudiesen llegar se conviertan al revés y que las cifras de alojamiento se mejoren para el año 2020 respecto a cursos anteriores", señalaba Ciércoles.

"Hay que conseguir que eso que lee la gente por redes sociales no cale en ellos y que puedan venir a conocer nuestra provincia y nuestra gastronomía", señalaba el presidente de los hosteleros, aunque piensa que la gente que escribe esos mensajes "son los mínimos, las cancelaciones ocurridas hasta el momento no son las que los medios de comunicación a nivel nacional están diciendo". "Es más ruido que realidad", apuntaba.

Ciércoles ha confirmado además que varias de las personas que han manifestado que no vendrían a Teruel tras el voto de Guitarte no tenían reserva y pide dar más valor a #YovoyaTeruel que a #BoicotTeruel. También asegura que "a lo mejor algún hostelero ha votado a Teruel Existe, pero los hosteleros no estamos involucrados en política, lo que nos interesa son las cifras de reserva", sentenciaba el presidente de los hosteleros.

Por cierto que también ha querido analizar la situación del sector en este inicio de 2020 y augura un gran año para la hostelería turolense, aunque pide más profesionales y una desestacionalización del turismo como deseos para el nuevo año.