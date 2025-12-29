Teruel pone fecha a su nuevo tren turístico para acabar con las averías

La Institución Ferial de Teruel ha anunciado que la ciudad contará con un nuevo tren turístico a finales de 2026. La decisión se ha tomado tras la aprobación del presupuesto de la entidad para el próximo año, que asciende a 862.809 euros. Según ha informado el Ayuntamiento de Teruel, esta medida busca solucionar de forma definitiva los problemas y averías que ha sufrido el vehículo actual.

Un plan contra las averías

El concejal delegado de la Institución Ferial, Carlos Méndez, ha detallado el calendario previsto. La licitación del contrato se lanzará en el primer trimestre de 2026, con la adjudicación en el segundo y la entrega del nuevo vehículo a finales de año. Méndez ha explicado que "el periodo de fabricación de un tren turístico es aproximadamente unos 11 o 12 meses", y ha precisado que la inversión total rondará los 400.000 euros, financiados con fondos propios y un préstamo bancario.

Ante posibles fallos del tren actual hasta la llegada del nuevo, el concejal ha asegurado que ya han contactado con empresas de alquiler. "En el momento en el que digamos hasta aquí hemos llegado, sólo tenemos que hacer una llamada, gestionarlo y tendríamos un tren turístico de alquiler disponible en muy poco tiempo", ha afirmado. Por su parte, la alcaldesa ha denunciado la existencia de campañas de desprestigio en redes sociales.

Alguien está dedicando mucho tiempo a hacer ese tipo de mala publicidad a nuestro tren turístico" Emma Buj Alcaldesa de Teruel

Según la alcaldesa, "alguien está dedicando mucho tiempo a hacer ese tipo de mala publicidad a nuestro tren turístico con poca habilidad, dado que si solo publicas sobre este tema, evidencias que tienes un perfil falso solo para eso".

Cuentas para seguir creciendo

El presupuesto de 862.809 euros ha sido calificado por Carlos Méndez como "equilibrado, responsable y realista". Ha destacado que estas cuentas "demuestran una gestión rigurosa y sostenible" y permiten a la institución "seguir avanzando con seguridad". El concejal ha recordado que el Palacio de Exposiciones ha pasado de tener tres ferias consolidadas a siete ferias este año, además de acoger congresos y jornadas profesionales, convirtiéndose en "un espacio vivo con un retorno económico para la ciudad".

Inversiones en barrios, vivienda y deporte

En paralelo, la junta de gobierno local ha aprobado la adquisición gratuita de unos terrenos de más de 3.000 metros cuadrados, propiedad de la Fundación Católica San Nicolás de Bari, para construir unas pistas polideportivas abiertas al público. La alcaldesa, Emma Buj, ha subrayado que estas instalaciones "darán vida al barrio San León y al del Carrel" y mejorarán la calidad de vida de los vecinos.

Serán instalaciones deportivas de barrio, es decir, abiertas al público, sin ningún tipo de tasa" Emma Buj Alcaldesa de Teruel

Buj ha afirmado que el objetivo es actuar en todos los barrios y que estas pistas serán "abiertas al público, sin ningún tipo de tasa". Además, se ha aprobado el protocolo con el Gobierno de Aragón para la construcción del nuevo estadio de Pinilla, un proyecto "ilusionante para toda la afición y para toda la ciudad" que incluirá un graderío para más de 3.000 personas.

La junta de gobierno también ha dado luz verde a siete ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías para su alquiler por un importe de 66.502 euros. La alcaldesa ha calificado la convocatoria de "éxito", ya que "Teruel es una ciudad que tiene mucha vivienda vacía", y ha anunciado una nueva edición en el primer trimestre de 2026. Finalmente, se han concedido 18 subvenciones por 35.000 euros para fomentar el emprendimiento de autónomos y micropymes.

Por otro lado, respecto a la acumulación de basuras durante el fin de semana, la alcaldesa ha informado de que la empresa Urbaser ya enfrenta sanciones. Se le impuso una de casi 20.000 euros y se tramitan otras por cerca de 80.000. Buj ha manifestado su malestar por el incumplimiento del contrato y ha advertido: "Si una empresa viene, hace una baja temeraria y deja de prestar el servicio para ganar dinero, la única opción es imponerle tantas sanciones que le salga más a cuenta prestar el servicio que pagarlas... y en ello estamos".