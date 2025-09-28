El Teruel futurista: así será la ciudad de los Amantes y el Torico dentro de 100 años, según la IA

La ciudad de Teruel se fundó en 1171 durante la Reconquista por parte del Rey Alfonso II de Aragón. Previamente, durante la época musulmana, el asentamiento que allí se encontraba recibía el nombre de Tirwal.

Desde su fundación oficial han pasado más de 900 años en los que Teruel ha ido heredando diferentes legados que se reflejan en la ciudad a día de hoy, por ejemplo su arquitectura mudéjar procedente de la Edad Media que es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y que es además, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Su prosperidad económica continúo durante años, hasta que Teruel se convirtió en uno de los escenarios más castigados por la Guerra Civil. Tras ello y ya en época moderna, Teruel ha vivido los desafíos propios de cualquier pequeña ciudad de interior: despoblación, falta de servicios o infraestructuras deficitarias han sido algunos de sus principales problemas.

Sin embargo, el impulso al patrimonio y a la cultura, además de nuevos atractivos como Dinópolis, han mantenido a Teruel como una ciudad de gran interés para los turistas que apuestan por visitar la España interior. Pero ahora, ¿qué le espera a la ciudad de Teruel en el futuro?

¿cómo será teruel dentro de 100 años?

Le hemos preguntado a la IA como será Teruel dentro de 100 años. La ciudad turolense en las próximas décadas, y a juicio de la Inteligencia Artificial, deberá hacer frente al reto demográfico y para ello deberá fomentar el apoyo al emprendimiento local, apostar por el teletrabajo y atraer población joven. Eso se reflejaría por ejemplo, en la Plaza del Torico con nuevas empresas que estarían presentes en la zona más conocida de Teruel y edificios futuristas que convivirían con los más tradicionales. También se seguiría conservando el patrimonio mudéjar de la ciudad como la iglesia y la Torre de San Pedro.

IMAGEN GENERADA POR IA En el futuro se seguirán conservando huellas del Teruel mudéjar

Junto al patrimonio mudéjar, se actualizaría el edificio que alberga a los Amantes de Teruel. Una nueva tendencia en el urbanismo de la ciudad que podríamos ver por fuera, pero también por dentro donde Los Amantes, Diego e Isabel, estarían (afirma la IA) en un ambiente mucho más futurista.

IMAGEN GENERADA POR IA Amantes de Teruel en versión futurista

La ciudad, dentro de 100 años según la IA, habrá avanzado también en sus medios de transporte y comunicación. El entorno de la Escalinata del Óvalo será muy diferente, con nuevas estructuras para ir, por aire, de un lado a otro de la ciudad e incluso, naves voladoras.

IMAGEN GENERADA POR IA Así será la Escalinata del Ovalo dentro de 100 años según la IA

Los medios de transporte se modernizarían también usando incluso, el acueducto de la ciudad para crear vías de transporte rápido a modo de tubos hyperloop con una velocidad de hasta 1.000 km/hora.

IMAGEN GENERADA POR IA Acueducto de Teruel

Teruel además seguiría conservando otro de sus grandes atractivos turísticos, como es Dinópolis, pero adaptando sus exposiciones y maquetas a una tecnología mucho mas futurista que combinaría el dinosaurio con el robot dotándolo incluso, de movilidad. La paleontología seguiría siendo así, uno de los motores económicos y atractivos culturales de la ciudad.

IMAGEN GENERADA POR IA Dinópolis en versión futurista

La IA también considera que Teruel, dentro de 100 años, habrá caminado hacía las energías renovables aprovechando el sol y el terreno libre que hay a las afueras de la ciudad. Y tú, ¿cómo te imaginas Teruel dentro de 100 años?