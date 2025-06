Teruel despierta con ganas de ascenso: '¿Y si sí?'

Polémicas aparte de entradas, y del sinfín de historias que se han publicado en los últimos días, de los que no le no quitamos la razón a nadie, la realidad es que esto se acaba. Pase lo que pase, la temporada termina aquí.

El Club Deportivo Teruel se enfrenta hoy a las 18:00 al Numancia de Soria en el estadio de Los Pajaritos. Es la vuelta de la final por el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Al haber terminado la ida 0-0 y el hecho de que no haya tanda de penaltis, el Teruel está obligado a ganar. El motivo es que la Real Federación Española de Fútbol premia, además de con el factor campo en el partido de vuelta, el hecho de haber terminado en una posición más alta durante la liga. El CD Teruel terminó 5º en su grupo, mientras que el Numancia fue 2º. Por lo que, si el Teruel quiere subir, tendrá que hacerlo ganando. Ya sea en los 90 minutos o tras la prórroga.

La pregunta es si será para seguir en Segunda RFEF o si será posible el ascenso a la Primera RFEF. Tras la última rueda de prensa pre partido de la temporada de Unai Mendia, Edu Guillén, redactor de deportes del Diario de Teruel y colaborador de Deportes COPE Teruel, destacaba que "desde el Club Deportivo Teruel se espera un escenario muy similar al de Pinilla, con un Numancia fiel a su idea de juego, con ese estilo físico, ese estilo directo. Ese juego un poco o a que no ocurra nada, porque para ellos el empate es válido. El peso del partido recaerá sobre el Teruel, que tendrá que buscar alguna idea diferente con ese juego que propone el míster Unai Mendia. Hay que aferrarse a que pase como en la vuelta de la eliminatoria ante el Atlético Baleares, cuando el Teruel ganó por 2-5. El mister también se ha mostrado apenado por los aficionados y familiares que no van a poder estar en Soria por falta de previsión a la hora de comprar entradas... Pero dentro de lo que cabe, según Unai, el equipo está tranquilo y sin presión".

Quien sabe si precisamente esa juventud, ese no sentir la presión, se puede notar en el verde.

la alcaldesa de teruel, indignada con el horario

Quien también va a estar en el Estadio de los Pajaritos es la alcaldesa Emma Buj. Hablábamos con ella en Mediodía COPE Teruel: "El concejal de deportes y yo misma nos vamos a desplazar hasta Soria. Nos han puesto el partido casualmente a las 6 de la tarde, para que también a la afición sea más complicado ir y volver. Pero bueno, ahí vamos a estar muchos turolenses animando a nuestro equipo y los que no puedan desplazarse y se queden enteros, pues esa pantalla en el campo Pinilla.

La fórmula, por lo tanto, es simple: ganar. Unos 400 aficionados seguirán a los suyos desde Los Pajaritos y por las calles de la ciudad de Teruel otros tantos cientos también lo harán, ya sea en los bares en la ciudad mudéjar o en la pantalla gigante que se va a instalar en el Campo Pinilla. Porque, ¿y si sí?