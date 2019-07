El PP de Teruel denuncia que todavía no se haya firmado el FITE de 2019

El Partido Popular de Teruel ha denunciado que, a punto de acabar el mes de julio, todavía no se ha firmado el Fondo de Inversiones de Teruel de este 2019, ni siquiera hay fecha prevista para hacerlo. Además, los 'populares' critican que los retrasos en el desarrollo de algunos de los programas incluidos en el del año pasado que, más de un año después de que se firmara, siguen sin resolverse.

El presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste, ha criticado que, mientras el PSOE estuvo en la oposición “se quejaban siempre, pero ahora mismo los plazos se alargan” y no se lleva a cabo la firma del convenio entre Gobierno Central y Autonómico para poder ejecutar las inversiones que, ascienden a 60 millones de euros. Además, Juste ha asegurado que no es excusa que ambos ejecutivos estén en funciones porque “Hacienda permite prorrogar este programa en los presupuestos”. Así que, afirma que “podría estar firmado y las inversiones tan necesarias, en marcha”.

El 'popular' ha destacado que “tenemos que agradecer a Rajoy” que en los presupuestos de 2018 que, están prorrogados, “se dejara el FITE para dos años”. Y recuerda también que, puesto que el Gobierno de Aragón tiene prorrogadas sus cuentas, no habría problema tampoco en ese aspecto. Por eso, Joaquín Juste considera que “tendría que haberse firmado el FITE a principios de año” para que a estas alturas “ya supiéramos a qué se iba a dedicar porque tenemos muchas necesidades en los pueblos”.

En este sentido, Juste ha manifestado que si los plazos se siguen alargando “no podremos justificar el dinero, lo perderemos y luego nos lamentaremos”. De esta forma, acusa a los socialistas de “una negligencia” que podría costar mucho dinero a la provincia de Teruel. Según dice, estos retrasos sólo pueden achacarse a “falta de celo e implicación política del PSOE, tienen que estar impulsándolo para que salgan adelante estas ayudas, el responsable sólo es político”.

Y es que, no sólo es que no se haya firmado el FITE de este año, Juste recuerda que todavía no se ha resuelto el programa de ayudas a los municipios que recogía el Fondo de Inversiones de Teruel de 2018. La línea está dotada con 7 millones de euros, pero los pueblos todavía no saben qué proyectos se financiarán y cuáles quedarán fuera, algo que considera “lamentable” sobre todo porque las resoluciones llegan tan tarde que los Ayuntamientos no pueden realizar las inversiones.