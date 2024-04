Recorrer kilómetros por los afectados del derrumbe en Teruel: "El objetivo, dar la vuelta al mundo"

El pasado 13 de junio se derrumbaba el edificio situado en la calle San Francisco 21. Decenas de familias se quedaban en la calle, y tenían que dejar toda una vida atrás en sus casas que, en cuestión de segundos, se redujo a escombros. Un derrumbe en el que no hubo que lamentar ninguna muerte. Desde entonces, las donaciones a los vecinos afectados no han cesado. Desde comercios, vecinos por cuenta propia o el Ayuntamiento prorrogando sus ayudas al alquiler.

Entre donaciones, han ido surgiendo iniciativas solidarias. La última se llama Kilómetros Solidarios San Francisco 21. Consiste en sacar un dorsal benéfico cuesta 5 euros y, a través de una aplicación, ir sumando kilómetros, ya sea andando, en bici, paseando al perro, corriendo, de cualquier manera.





Alberto, Isidro y Chema Domínguez, promotor de la actividad han pasado por COPE para contarnos este proyecto: "Aportar económicamente y aportar para ayudarles, para todas las causas que les ha pasado a todo el tema que tienen ahora los afectados del derrumbe de la calle San Francisco número 21".

Se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer el día 7 de abril, domingo por la mañana, en las pistas de José Navarro, con un dorsal benéfico que se cogerá allí. Y luego se puede hacer a través del enlace o de una QR de una aplicación, que es una app, que lo puedes hacer en los kilómetros virtuales.

Además, han planteado sumar entre los pasos que está dando la gente hasta el sábado por su cuenta y el domingo juntos de manera presencial, un reto ambicioso, pero conseguible: "Queremos dar la vuelta al mundo entre todos, 40.075 kilómetros. Y lo hemos lanzado por redes sociales. Entonces sumaremos, por un lado, lo virtual. Que es a través de esa aplicación de móvil que usan mucha gente del mundo del running. Y luego sumaremos también los kilómetros que hagamos el próximo domingo aquí en Teruel. Entonces el que no se apaña con los móviles, que vengan allí, da dos vueltas, da ocho, da cuarenta, las que le apetezca. Y nosotros muy agradecidos los sumaremos entre todos".

Y así también, recargar un poco de dinero para hacer frente a todos los gastos que los afectados por el derrumbe van a tener: abogados, peritos, técnicos "Una serie de gastos de un nivel muy, muy importante. Que cualquier vecino, cualquier persona no te hace idea de eso. Hasta que no te ves como nosotros en esta situación".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pues en este momento tienen ya más de 100 inscripciones online.

Chema Domínguez nos ha contado cómo surge una idea así: "Yo creo que una de las cosas más bonitas, como he dicho, es ayudar a la gente que ahora lo está pasando mal. Y encima si lo haces de la manera que te gusta, o que mejor se te da que es correr. Y luego, pues la había hecho de una manera solitaria muchas veces o de una manera más con la ayuda, pero bueno, surgió la idea de que como en Teruel hay tantísima gente que hace deporte, hay tanto club de montaña, hay tanto club de asfalto, pues implicar a todo el mundo. Y además implicarlos de una manera que a ellos les guste. Y surgió la idea, como conocía a Isidro, pues que lo tengo aquí al lado, ahí sí, que lo conocí hace tiempo, y de la noche a la mañana se quedó sin nada en su familia y lo llamé. Desde el minuto uno me dijo que fue súper agradecido, ya nos reunimos con Alberto, con su mujer y demás. Y bueno, surgió la idea del app para que, claro, colabore más gente fuera de lo que es Teruel".

Y es que hay gente que se ha apuntado desde fuera de Teruel, incluso de Alemania: "Es una satisfacción muy grande el poder colaborar con esta gente que, como digo, de la noche a la mañana se queda sin nada. Y desde aquí ya quiero aprovechar, pues dar las gracias, porque he llamado a la gente, he llamado a muchísima gente profesional, gente que está metida en el deporte profesionalmente. Y dar las gracias porque todo el mundo desde el minuto uno que les he mandado han compartido el enlace, han colaborado".

Esperan, entre todos dar esa vuelta al mundo. 40.075 kilómetros: "Me decían que era una locura. Que igual nos habíamos pasado. Pero bueno, todos los que hagamos serán buenos. Desde luego que sí".

Pocos avances en el desescombro

Aprovechando la visita de Isidro, le hemos preguntado por la situación de los vecinos cuando han pasado ya casi diez meses del derrumbe. Lo puedes escuchar en el siguiente audio.

Audio





En unos días se cumplirán 10 meses desde que decenas de familias tuvieran que dejar sus vidas atrás.