El proyecto que llevará pan a más de 100 municipios de Teruel: "Un servicio básico"

La provincia de Teruel se compone de 10 comarcas y 236 municipios. Pues, ¿sabías de que estos 236 municipios solo unos 90 tienen panadería?

Unos 150 municipios de Teruel no tienen panadería. Pero la situación no creas que va a mejor. 623 panaderías echaron el cierre en España en 2022. Y se estima que 1 de cada 5 panaderías cerrará en los próximos cinco años. Si lo extrapolamos a Teruel, imagínate, porque aquí hay que sumarle todos los efectos de la despoblación. Por ese motivo, se ha puesto en marcha un proyecto para que no haya municipios en la provincia de Teruel que se quede sin pan o productos de Bollería. El proyecto se llama el Horno del Pueblo.

Su responsable es Jorge Sanz y nos ha contado en COPE que es una idea que surge a partir de una necesidad clara, y una situación especialmente sensible, que es la carencia de panaderías en la provincia de Teruel.

Ahora mismo se encuentran en fase de análisis. Dentro de, aproximadamente, un mes, decidirán en qué dos localidades hacen la prueba piloto de esta ayuda: "Vamos a arrancar con poquitas variedades de pan y bollería dulce y salada por no complicar el arranque. Porque este proyecto va a ser para dar servicio básico".

Dará un servicio básico a aquellos municipios que estén interesados y, si todo va bien, se ampliará y los productos de los panaderos de la asociación provincial se puedan llevar a cualquiera de los 150 municipios mediante este proyecto: "Solo con que todos sumemos a una, será fantástico".

Por ello, Jorge Sanz ha pedido en COPE el empuje y respaldo de los Ayuntamientos y las instituciones públicas: "Es necesaria su escucha, atención, mimo y sensibilidad con este proyecto".

Asimismo, ha indicado que todos los interesados lo pueden hacer a través de https://www.elhornodelpueblo.es/.