El proyecto de la Guardia Civil de Teruel para tener imágenes de toda la provincia: "Ni Google Maps"

¿Te imaginas poder tener imágenes de buena calidad y actualizadas en los 236 municipios? Una imagen desde el cielo de toda la provincia de Teruel. Pues va a ser posible.

Y es que la Guardia Civil de Teruel, a través del equipo Pegaso, está cartografiando todos los municipios de la provincia, de manera que se pueda tener una foto real y actualizada de los 236 municipios. El teniente Andrés Astolfi es el jefe del Equipo Pegaso y nos ha contado en COPE el objetivo principal de este proyecto: "Mejorar nuestro conocimiento del medio. Y eso está internamente relacionado con la efectividad con la que prestamos servicios en el entorno rural. Queremos tener nuestra propia cartografía porque es implica una ventaja operativa muy importante para prestar los servicios que hacemos en guardia".

Vídeo Guardia Civil de Teruel





Un proyecto especialmente importante para los municipios de la provincia que son pequeños, y que a través de internet no se puede conocer con exactitud las calles o caminos a los que han de acceder en caso de una emergencia: "La diferencia entre Google Maps que hace solo unas pocas pasadas de satélite, a nuestras imágenes que tienen decenas de miles de fotos, es que podemos corregirlas para que todos los elementos al final miran exactamente y estén en el sitio exacto. Cosa que no podemos hacer con un satélite porque está demasiado lejos y hace demasiadas pocas pasadas sobre el territorio. Para los bomberos por ejemplo esto era fundamental porque ellos necesitaban tener unos datos muy exactos para decidir qué tipo de medios llevaban a los incendios forestales, porque literalmente los camiones no pueden pasar por algunas calles de algunos municipios no giran".

La necesidad de este proyecto es de siempre, pero se empieza a plantear hace un año y medio. Después de un acuerdo con la Diputación Provincial de Teruel, desde principios del mes de marzo comenzaron a cartografiar municipios. Las tres personas que forman pare del equipo Pegaso, hasta el momento llevan 28 municipios cartogrfiados: "33.780 fotos y la superficie total es de esos municipios son 9 millones 150.000 metros cuadrados. Puede parecer mucho pero es que Teruel es muy grande, en porcentaje llevamos un 9% de todo".

Vídeo Guardia Civil de Teruel





La previsión es que la primera vuelta del proyecto, cartografiar toda la provincia, esté finalizada para finales de 2025. Y, desde entonces, volver a empezar para ir actualizando las imágenes municipio a municipio.