La provincia de Teruel, lugar de pruebas de la primera misión espacial liderada por España

El Observatorio Astrofísico de Javalambre, en la provincia de Teruel, será el banco de pruebas de la primera misión espacial liderada por España.

En las próximas semanas en el observatorio, situado en Arcos de las Salinas, se va a instalar una réplica del telescopio que se lanzará al espacio con la misión ARRAKIHS. Una misión que incluye a más de 90 investigadores y tecnólogos de 22 centros de investigación y universidades de distintos puntos del mundo. En esta, se observarán 80 galaxias cercanas parecidas a nuestra Vía Láctea con una profundidad sin precedentes. Antonio Marín-Franch es subdirector responsable del Observatorio Astrofísico de Javalambre.

El reto de esta misión es detectar la luz de objetos con brillo superficial 10.000 veces más débil que las zonas más oscuras que vemos en el cielo nocturno, y para ello, se lanzará un satélite que orbitará en torno a la tierra a 800 kilómetros de altura.

Con este doble telescopio, conocido como Demostrador de Tierra de la misión espacial, se harán observaciones durante al menos dos años.

Se espera que este proyecto, Arrakihs, se lance a principios de la próxima década.

LA MISIÓN ARRAKIHS

El proyecto ARRAKIHS (Analysis of Resolved Remnants of Accreted Galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys) es una misión espacial liderada por España bajo el programa de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA), con un lanzamiento programado para 2030. El principal objetivo de esta misión es estudiar la naturaleza de la materia oscura, que constituye alrededor del 85% de la materia en el universo y cuya naturaleza sigue siendo enigmática. ARRAKIHS observará galaxias similares a la Vía Láctea para analizar los efectos gravitacionales que la materia oscura ejerce en sus halos galácticos.

Para llevar a cabo su misión, ARRAKIHS usará una cámara binocular visible e infrarroja desarrollada por la empresa Satlantis, que permitirá captar imágenes de más de cien galaxias a profundidades de brillo sin precedentes. Este instrumental avanzado buscará vestigios de galaxias en proceso de acreción, fenómeno clave para comprender mejor los halos galácticos y la distribución de la materia oscura. La misión ARRAKIHS cuenta con la colaboración de centros de investigación y universidades de varios países, entre ellos España, Suiza, Reino Unido, Bélgica o Suecia.