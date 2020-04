¿Por qué Calanda y Teruel rompen la hora el Viernes Santo y no el Jueves?

Madrugada del Jueves al Viernes Santo. Los municipios pertenecientes a la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón se agrupan en su plaza más importante para romper la hora a golpe de baquetas. Una tradición de siglos de historia con la que buscan honrar la muerte de Jesús en la cruz. Este es uno de los eventos más señalados en la Semana Santa aragonesa, que cada año congrega a miles de propios y extraños venidos de otros puntos de España para disfrutar de la ensordecedora música que brota de los instrumentos de percusión por antonomasia de la Semana de Pasión turolense. Pero no todos siguen esta tradición.

El único municipio que no sigue esta norma dentro de esa Ruta del Tambor y el Bombo es Calanda, que celebra la Rompida de la hora el Viernes Santo a las 12:00 horas. Miles de personas se congregan cada año en la plaza de España calandina para comenzar a tocar, sin descanso, hasta las 14:00 horas del sábado. Una fecha que no se recuerda por qué se estableció, pero que reproduce una leyenda centenaria. Según la historia, en el año 1127, los cristianos de Calanda celebraban sus actos de Semana Santa y no eran conscientes de que llegaba una razzia o incursión árabe. Un pastor divisó desde los montes de Calanda que se acercaba la incursión y comenzó a tocar una especie de pandero para llamar así la atención de los cristianos. Otro pastor hizo lo mismo y los cristianos pudieron esconderse y ponerse a salvo de la invasión.

En los sucesivos años los pastores del municipio se reunían para golpear pieles de cordero y cabra conmemorando este hecho, hasta que en 1550 fray Pedro Merlo prohibió, por no encontrarla religiosa, la reunión que todos los años realizaban los pastores para conmemorar el hecho. Su origen tal y como la conocemos hoy está a finales del S. XVIII.

Si bien es cierto que Calanda organiza su rompida de la hora para el viernes por la mañana, no significa que los bombos y tambores estén callados en la localidad hasta ese momento. La madrugada del jueves al viernes la percusión inunda las calles del municipio acompañando la tradicional procesión del Via Crucis.

También en Teruel capital se rompe la hora el viernes a las 12:00 horas, aunque tampoco se conoce el inicio de esta tradición. El presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Teruel, Jesús Jambrina, asegura que “siempre es el viernes por la mañana porque el primer año que se hizo, se decidió así, no había prácticamente nada que hacer y se pensó en realizar este acto para reconocer el fallecimiento de nuestro Señor”. Este evento de la Semana Santa en Teruel es multitudinario. Congrega en la Plaza del Torico a cerca de 500 músicos que ejecutan el repertorio elegido por la cofradía que ese año diseña el cartel de la Semana Santa, un cargo que va rotando entre las distintas hermandades.

La tradición mandaba que el pregonero de la Semana de Pasión de ese año diese comienzo a la rompida, golpeando el bombo de los hermanos Ubé, uno de los más grandes del mundo. Después de interpretar varias marchas en la Plaza del Torico, los músicos comienzan a desplazarse por las calles del centro histórico de la ciudad, llevando la música a otros puntos del núcleo central turolense.

La rompida de la hora en 2020

El COVID-19 ha provocado que este 2020 la celebración de la Semana Santa en toda España haya sido imposible, pero ambos municipios han querido mantener la tradición de romper la hora. En Teruel, la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa lanzó un comunicado invitando a todos los turolenses a que este Viernes Santo a las 12:00 horas saliesen a sus ventanas y balcones con los tambores y los bombos para celebrar, aunque a distancia, esta tradición centenaria, uno de los pocos eventos de la Semana de Pasión de este año que se ha podido celebrar.

En Calanda la tecnología ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar este acto. Lo normal sería que, con las campanadas de medio día, el alcalde, junto al invitado de honor, bajasen el bastón de mando como seña para indicar el momento en que todos los cofrades deben empezar a tocar. Pero este año no ha podido celebrarse así.

Según explica Alberto Herrero, alcalde del municipio, “la gente ha podido resarcirse un poco”, ya que han aprovechado “la megafonía del pueblo que da sonido a todo el municipio, para respetar las tradiciones y ajustarte a unos horarios”. Así, seis minutos antes de las 12:00 horas, el primer edil ha lanzado un pequeño pregón a través de los altavoces “para animar e ilusionar a los vecinos, ya que es una Semana Santa especial en la que se han usado la creatividad y la ilusión para hacerlo de formas diferentes”.

Así, se han grabado varios toques de trompeta y las oraciones y letanías que deberían reproducirse durante las procesiones y se han emitido para que todos los cofrades supiesen cuándo debían tocar. En vez de golpear bombos y tambores ininterrumpidamente desde las 12:00 horas del viernes hasta las 14:00 horas del sábado, solo se han interpretado en tres momentos: Al medio día, momento de la rompida de la hora, a las 15:30 del Viernes Santo, momento en el que se debería celebrar la Procesión del pregón, y lo que sería la última media hora de la rompida, desde las 13:30 hasta las 14:00 horas del sábado, cuando se entona la ‘Marcha Palillera’ y se da por concluida esta tradición.