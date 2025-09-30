Llamativo suceso en Teruel: se hunde el suelo al pasar el camión de la basura

Un camión de la basura se ha hundido esta madrugada en la calle Barrio del Carmen de la ciudad de Teruel debido a un hundimiento del asfalto provocado, aparentemente, por una avería en la red de agua, sin causar daños personales ni afectar a los edificios cercanos.

El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, ha explicado horas después del suceso que la reparación de la red afectó más de lo previsto al terreno y que, una vez retirado el camión, se evaluarán los daños en las redes y se reparará y pavimentará la calle.



En el camión había dos personas y la intervención se ha gestionado con total seguridad, ha explicado el concejal. Además, los arquitectos municipales han confirmado que no se han registrado daños en los edificios colindantes.

Se espera que, una vez retirado el vehículo y reparados los daños, la vía quede totalmente operativa.

La oposición exige explicaciones y soluciones

Sobre este suceso, desde el grupo municipal de Teruel Existe en el consistorio aseguran que evidencia un problema estructural de falta de mantenimiento de las infraestructuras y reclaman un plan estratégico que garantice la seguridad y el buen estado de las calles de la ciudad.

Enrique Marín, portavoz del grupo municipal, ha recordado que su partido político lleva más de dos años denunciando el deterioro de la ciudad: “Avisamos del mal estado de las laderas de la muralla, y hubo que actuar rápidamente porque se caían, se ha caído el muro de la Glorieta, está agrietado todo el paseo del Óvalo y ahora se nos ha hundido una calle en el Barrio del Carmen”.

El portavoz ha insistido en que también se han registrado problemas en la plaza de Cristo Rey, en la calle Menas de San Julián o en el barrio de la Florida, y que el año pasado en la avenida Aragón hubo un socavón que “tardó más de cuatro meses en ser reparado”. “Tenemos una ciudad que no tiene ningún tipo de mantenimiento. Vamos a salto de mata, tapando los desperfectos que van surgiendo, sin previsión ni seguimiento. Así no puede seguir la ciudad”, ha aseverado.

Sobre el incidente de ayer en la calle Barrio del Carmen, Marín ha precisado que los vecinos ya habían alertado de grietas en la calle. Así, ha argumentado que sería apropiado realizar un plan estratégico para conocer más información y evitar sucesos como el que sucedió ayer en el Barrio del Carmen: “No basta con reparaciones puntuales, es imprescindible un plan estratégico que permita actuar de manera preventiva y garantizar la seguridad de los vecinos”.

Enrique Marín, portavoz de Teruel Existe en el Ayto de Teruel Teruel Existe

Por su parte, el grupo municipal del PSOE pide que el Ayuntamiento y Aguas de Valencia hagan una evaluación integral urgente de las redes de saneamiento y abastecimiento del Barrio del Carmen y sus vías colindantes.

José Guillén, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel Elvira Martín

Aseguran que, por mucho que el equipo de Gobierno diga que en estas zonas de la ciudad no pasa nada diferente a lo que ocurre en otros puntos, la realidad es que cada vez que llueve nos despertamos con un suceso como el de hoy.

Desde la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen no comparten el mismo motivo del colapso que el Ayuntamiento. Según ha podido saber COPE, aseguran que los vecinos ya habían avisado hace varios meses de las grietas que había y que estaban separando la acera de la calzada.