Las enfermeras de Teruel piden que nos cuidemos para cuidarlas a ellas

Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Un día que muchos desconocíamos hasta el año pasado que se celebraba cada 12 de mayo. No sé si por desgracia o gracias al Covid es una profesión que ha entrado a formar parte de nuestras conversaciones diarias, de nuestras preocupaciones, de nuestros pensamientos. Todos conocemos una enfermera, una auxiliar de enfermería, un celador, un técnico de laboratorio... Esos profesionales sanitarios que están ahí, que acompañan al médico y que por desgracia no siempre se llevan el reconocimiento, el mérito que merecen. Llevan un año duro no, durísimo. Han soportado turnos interminables... restricciones en casa, sin un respiro o un abrazo de consuelo en su hogar... han perdido personas por el camino, como todos, incluso entre sus filas, pero como buenos soldados han seguido combatiendo día a día al virus. Se habla de que la cuarta ola, o la quinta, o por la que vayamos ya, va a ser la ola de la salud mental.

¿Pero qué hay de la salud mental de los profesionales sanitarios? Alicia Lázaro, secretaria provincial de Satse Teruel, explica que muchos compañeros tienen problemas sobre cómo afrontar esta situación, que lo están pasando mal pero que aun así siguen trabajando.

Y ahora ha terminado el estado de alarma. Y tienen que aguantar el ver cómo cientos de personas salen a las calles pidiendo libertad. Pero qué hay de la libertad de los sanitarios? ¿Qué han hecho mal todas esas enfermeras que se han dejado y se dejan la vida día a día para cuidar a esos que salen a gritar que han venido a emborracharse y el resultado les da igual? Y es que ahora mismo la edad de las personas ingresadas por Covid es mucho menor que hace un año, y eso a ellas les duele aún más.

Pero este día no tiene que servir solamente de homenaje. También tiene que servir de reivindicación. De decir ya basta y reclamar lo que es justo, lo que merecen. Marian Roca, presidenta del colegio de enfermería de Teruel, pide que se les mejoren las condiciones laborales, que se amplíe el número de especialidades de enfermería y sobre todo que se las cuide.

Porque parece que debajo de esos pijamas blancos y esas mascarillas hay robots, seres incansables que pueden hacer lo que quieran para cuidarnos a nosotros, que solamente merecemos estar bien y es su trabajo. Pero no seamos tan egoístas. Son humanos. Sufren con nosotros, nos curan y nos acompañan. Y solamente piden una cosa: que nos cuidemos para cuidarlas también a ellas.

Así que por todas ellas, por las que aún siguen luchando, por las que abandoran la lucha por la edad y han vuelto solo para echar una mano a sus compañeras, y por las que por desgracia ya no pueden luchar porque han caído en el combate, vamos a cuidarnos... vamos a cuidarlas. Feliz Día Internacional de la Enfermería.