Herrero cree que su cargo de responsable de Movilización del PP será útil para la provincia de Teruel

Alberto Herrero, diputado en el Congreso y alcalde de Calanda, es también, desde esta semana, el nuevo responsable de Movilización del Comité Ejecutivo nacional del Partido Popular. Así que, Herrero es ya uno de los hombres fuertes de la nueva ejecutiva de Pablo Casado y es el único aragonés en el máximo órgano de dirección del Partido Popular. Herrero reconoce que “no puedo estar más que satisfecho y orgulloso” de representar a Teruel y Aragón en la dirección nacional de su partido.

Herrero está convencido de que su nombramiento será positivo para Teruel porque “la provincia estará representada” en el máximo órgano de su formación, aunque recuerda que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, forma parte del Comité Ejecutivo. Y es que, el 'popular' ha recordado que el PP es un partido de Gobierno y que, antes o después, volverán a formar Ejecutivo, así que “es una forma de trabajar en todos esos posibles proyectos que llegarán a la provincia de Teruel e instar al partido a su ejecución y desarrollo”.

Según ha destacado “tengo mucha ilusión y muchas ganas” de empezar a trabajar en su nuevo cargo dentro del partido y “sobre todo por la provincia de Teruel también dentro del partido”. Alberto Herrero explica que su cargo depende del área de Organización del Partido Popular y que, “lo primero que tenemos que hacer es dar solidez al partido, aglutinar a aquellos que han quedado fuera para volver a trabajar con ellos, expandir las bases y trabajar por un futuro Gobierno”.

Nuevo organigrama del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular

El diputado nacional también se ha referido a la situación política actual para recordar que “la semana pasada vimos un PSOE que pretendía el apoyo de Unidas Podemos y de los partidos independentistas, pero también tiende la mano a PP y Ciudadanos, no tiene lógica”. Si a eso sumamos la situación de Navarra, donde el PSOE gobernará con la abstención de EH Bildu, Herrero tiene claro que “un PSOE que no es de fiar no puede pedir la abstención del Partido Popular”.

Con esos ingredientes, Alberto Herrero reconoce que “es difícil saber qué va a pasar” y si habrá o no elecciones en noviembre. En este sentido, recuerda el CIS que ayer se hacía público para afirmar que “parece que el PSOE iba a tener más de los 350 diputados y no es serio que se utilice el dinero público para encuestas como estas”. El 'popular' no quiere que se repitan los comicios, pero también cree que “los españoles se merecen un gobierno estable, como el que daría el PP” por lo que “no parece que haya más opciones” que ir de nuevo a las urnas.

Para acabar, Herrero manifiesta que esta situación “es responsabilidad del señor Sánchez” a quien recomienda que “se lo haga mirar” porque, el secretario general de los socialistas “ha ido a cuatro investiduras fallidas, en las que se ha enfrentado a la realidad de que le han dicho siempre que no”.