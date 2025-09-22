Las fuertes tormentas dejan su efecto en municipios de Teruel: "Otra vez sin cosecha"

Las lluvias y tormentas de este fin de semana, acompañadas de granizo en algunos casos, han dejado mella en varios municipios del norte de la provincia de Teruel.

Más de las Matas, Vinaceite o Castellote son algunos de los que más han sufrido este temporal en el que, según la AEMET, llegaron a caer unos 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora

El municipio de Castellote, en la comarca del Maestrazgo, ha sido uno de los más afectados por las recientes tormentas y granizadas que en los últimos días han azotado la zona.

Aunque en el casco urbano no se registraron incidentes graves, las consecuencias para el campo han sido devastadoras. Su alcaldesa, Raquel Benedí, ha explicado en los micrófonos de COPE que la situación ha generado “un poco de susto, un poco de desolación”, ya que gran parte de la economía local depende directamente de la agricultura.

COSECHAS ARRASADAS

Los cultivos de almendra y oliva, pilares fundamentales de la producción agrícola en Castellote, han quedado prácticamente destruidos. La alcaldesa confirmaba que “la campaña se ha acabado, no hay campaña”.

El daño es especialmente doloroso porque tras tres años consecutivos de sequía, este año se esperaba una buena producción. Muchos agricultores confiaban en poder recuperar parte de lo perdido en años anteriores, pero la tormenta lo echó todo por tierra.

La almendra tardía, que debía recogerse en septiembre, no llegó a tiempo para salvarse. La oliva, que se recolecta en diciembre, ha quedado en su mayor parte en el suelo, inservible. Algunas zonas han sufrido menos daños, pero la pérdida generalizada es incuestionable.

En este municipio muchas familias dependen directamente del campo, algunas combinándolo con la ganadería. Otras son personas jubiladas que mantienen pequeñas explotaciones heredadas. Aun así, la agricultura sigue siendo una fuente de ingresos vital. La alcaldesa ha relatado la frustración que se vive entre los agricultores: “Esto del campo… siempre estamos ahí, otra vez, otra vez”. Ahora, la esperanza está en las futuras valoraciones oficiales y en posibles compensaciones económicas que permitan mitigar las pérdidas.

EL TÚNEL DE CASTELLOTE

Durante las lluvias, varios vecinos buscaron protección en el túnel de entrada a Castellote, el segundo más largo de la provincia. Este túnel, construido hace más de 125 años, presenta múltiples deficiencias.

Aunque existe un compromiso de la DGA para su rehabilitación, el proyecto aún no se ha materializado. Benedí expresó su preocupación: “Solo pensaba, como caiga alguna piedra… Ese rato estuvimos un poco intranquilos”.

En cuanto a los servicios municipales, no se han reportado daños graves. Solo se han detectado incidencias menores, como goteras en el pabellón deportivo, que arrastra problemas estructurales desde hace años. La alcaldesa ha destacado lo más positivo: no ha habido daños personales. Sin embargo, ha subrayado la dureza del golpe para el sector agrícola y la tristeza de ver truncadas las esperanzas de una buena campaña.