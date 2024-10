El Fondo de Inversiones de Teruel pasará de 60 a 86 millones de euros en los 2 próximos años

El FITE se descongelará casi dos décadas después. En los dos próximos, el Fondo de Inversiones de la Provincia de Teruel pasará a ser de 60 a 86 millones de euros para seguir luchando contra la despoblación. Era una de las principales propuestas que el presidente Azcón le ha llevado esta mañana a Moncloa al presidente Sánchez, y aunque no llegará a los 100 que quería Azcón, desde luego, algo es.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dicho tras la reunión que era especialmente necesario aumentar el FITE teniendo en cuenta que el Gobierno Central había decidido duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, del que Aragón no forma parte.

Precisamente duplicar el FITE, es lo que reivindica y lamenta Aragón - Teruel Existe. Aseguran que el aumento es pequeño y no se concreta el aumento a las ayudas al funcionamiento. Aunque se alegran de que llegue a Madrid la palabra despoblación.

Para Aragón-Teruel Existe el presidente Azcón habla de prosperidad cuando en realidad se habla de Zaragoza. Lamentan que no se haya hablado de los serios problemas de sanidad vivienda y comunicaciones que hay en el territorio aragonés, especialmente en el mundo rural.

Sobre el aumento del FITE de 60 a 86 millones, sostienen que tendría que haberse doblado la cuantía, como se ha hecho con el fondo de compensación interterritorial.

El resto de peticiones han caído en saco roto

Respecto a Teruel, el presidente de Aragón también ha pedido “respeto” y evitar comparaciones entre sus ayudas al funcionamiento con la financiación de otras comunidades autónomas. En la misma línea, ha defendido que estas ayudas deberían “implantarse al 20%”. Azcón ha destacado que ha sido una reunión “con muy pocos frutos” y que solo han “recogido uno”, el Fondo del Inversiones de Teruel. Ha instado al Gobierno central a que “emplace a sus ministerios” a trabajar en los temas que se recogieron en el documento de trabajo facilitado por el Ejecutivo aragonés de forma anticipada a esta reunión.

Azcón ha destacado que “Aragón es una comunidad autónoma diferente al resto” y que se está llevando a cabo “un desarrollo económico como en ninguna otra comunidad autónoma” debido a las inversiones que están llegando a la región. En este sentido, le ha expuesto a Pedro Sánchez su inquietud por el tema energético: “Estamos preocupados por el desarrollo energético que está tenido España y el cuello de botella que tienen las inversiones en red eléctrica. He pedido intensificar los contactos con el ministerio de Transición Ecológica y un cronograma con unos tiempos claros para saber que estas inversiones verán la luz sin problemas”.

Sobre la mesa se han expuesto los problemas de diferentes embalses aragoneses, como Yesa, Almudévar o Mularroya. Ha invitado al presidente de España a que “venga lo antes posible” a Aragón para conocer la situación de primera mano y ha solicitado que la Comisión por el Pacto del Agua “explique los errores que se han cometido y los retrasos en las obras de infraestructura hidráulica”.

En cuanto a políticas sociales, Azcón ha subrayado que se necesitan sanitarios, ampliar los MIR y las ampliar las plazas en las facultades de Medicina. “El problema no es que no tengamos presupuestos, el problema es que no tenemos médicos en el territorio”. Asimismo, ha asegurado que hay muchos aragoneses en las listas de espera que “necesita que se cumpla con la financiación de dependencia del Gobierno de España”.