Éxito del mercadillo solidario de libros en favor de los afectados por el derrumbe

Termina con éxito el mercadillo solidario de libros organizado por la biblioteca de la Universidad de Zaragoza en Teruel. Todo lo recaudado va dirigido a los afectados por los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco 21.

Más de 3.000 euros. Es la cifra que se ha recaudado en el mercadillo solidario de libros en favor de los afectados del derrumbe de la calle San Francisco 21. Durante todo el mes de mayo y hasta el pasado viernes han estado a la venta en la Biblioteca del campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. María Eugenia Asensio es la directora de la Biblioteca e hija de una afectada por el derrumbe y ha admitido en MEDIODIA COPE Teruel que ha superado con creces las expectativas: "Sí que creíamos que la gente iba a responder, pero la verdad es que se han superado nuestras expectativas. Ha ido genial. Hasta tal punto de que se iba a hacer hasta finales de mayo y al final se amplió una semana, hasta el 7 de junio. Algunos de los alumnos estaban de exámenes y nos comentaron que sí, podíamos ampliar una semana para después de terminar poder ir mirando con tranquilidad por llevarse algo, pues que nos lo agradecerían. Así que eso, ampliamos justito hasta el viernes pasado".

Los vecinos de la calle San Francisco 21 recibirán esos casi 3.500 euros en dos días. El día antes a que se cumpla el primer aniversario del derrumbe. Precisamente a unos días de esa fecha, María Eugenia nos contaba cómo está su madre, una de aquellas que se vio que su casa se reducía a escombros el 13 de junio de 2023: "Mi madre está bien, está un poco nerviosa porque, bueno, quieras que no son muchas cosas, muchos papeleos, muchas reuniones con los vecinos. Todavía no sabemos nada con certeza, no hemos encontrado gran cosa. Casi nada en lo que ha sido el desescombre y, bueno, se nos presenta un camino muy largo todavía y, claro, pues hay momentos en los que uno se cansa un poco. Pero, bueno, en general la verdad es que lo lleva bastante bien dentro de lo que cabe".

Por eso son tan importantes estas iniciativas: "La verdad es que viene muy bien. Porque hay un montón de gastos de todo tipo para poder afrontar lo que es el proceso, digamoslo así, de resolución. Pero también el apoyo que viene en la gente, pues quieras que no, eso te reconforta, te reconforta mucho. En lo que, pues la población, sobre todo la gente de Teruel, se vuelca con ellos todavía. Que ha pasado ya un año, pero que no se olvida la gente. Sin duda, sin duda. Y con iniciativas como esta se pone de manifiesto precisamente eso".

Los libros que han sobrado, que no han sido pocos, se utilizarán en el mercadillo solidario del año que viene.