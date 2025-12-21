Un coach desvela las claves para gestionar los conflictos familiares y políticos en Navidad: "¿Por qué estoy yendo a ese entorno?"

La fractura social provocada por la polarización política tiene efectos cada vez más visibles en el ámbito personal. Según datos de la organización Morning Common, cerca de 5 millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad por discrepancias políticas. El informe revela que seis de cada diez españoles evitan hablar de política para no discutir. Ante la cercanía de las fiestas navideñas, esta problemática se agudiza, y para abordarla, el programa Mediodía COPE en Teruel ha contado con el coach Ramón Fuertes.

Las expectativas, el primer error

Ramón Fuertes ha señalado que la Navidad en sí no es la responsable de los conflictos, sino las personas. "Los responsables somos nosotros", afirma. El problema surge cuando, al pasar más tiempo juntos, no se gestionan bien las diferencias de opinión por no ser capaces de "comunicarnos de manera asertiva" o "escuchar activamente".

Uno de los principales errores, según el experto, son las altas expectativas que se generan en estas fechas. "Mucha gente piensa que tiene que salir de su casa, ir a una reunión familiar a otro entorno que no es el suyo y que tenemos que estar bien, pasarlo bien, ser felices y que todo fluya", explica Fuertes, lo que genera malestar cuando la realidad no cumple con esa idea preconcebida.

¿Por qué existen esas expectativas tan altas? El coach lo atribuye a la presión social: "Se nos ha vendido y nosotros hemos comprado que en esta época navideña todos nos tenemos que llevar bien, todos tenemos que estar felices, tiene que ser todo maravilloso". Recomienda cuestionar esta idea, especialmente si la relación con algunas personas no ha sido buena durante el año.

Estrategias ante comentarios incómodos

Si para yo sentirme mal tú te tienes que sentir bien, algo está fallando en esta relación" Ramón Fuertes Coach

Ante la previsión de comentarios incómodos o invasivos, Fuertes plantea una primera pregunta fundamental: "¿Por qué estoy yendo a ese entorno?". El experto subraya la importancia de decidir libremente si se quiere asistir a una reunión que puede ser perjudicial. "A lo mejor tenemos que replantearnos que eligiendo libremente no tengo por qué ir a esa cena", sostiene, aunque sea una tradición.

Para manejar la posible culpa asociada a decir "no" a un plan familiar, el coach se aferra a una idea principal: "Si yo decido libremente, no tengo por qué tener culpa". Y añade una reflexión poderosa para reafirmar la decisión: "Si para yo sentirme mal tú te tienes que sentir bien, algo está fallando en esta relación".

Si finalmente se decide asistir, Fuertes aconseja dos tácticas. En primer lugar, la distancia física para minimizar la interacción con personas conflictivas. Y en segundo lugar, una estrategia mental: ser consciente de que los comentarios de la otra persona probablemente nacen de "su conflicto interno" y, desde esa comprensión, "estar por encima de todo eso" sin entrar en la provocación.

La pregunta clave para una Navidad saludable

Quién quiero ser yo en estas fiestas navideñas" Ramón Fuertes Coach

Como consejo final para vivir unas fiestas de manera más consciente y saludable, Ramón Fuertes propone una reflexión previa. "Esa reflexión tendríamos que hacerla ya hoy para madurarla durante esta semana", recomienda. La clave está en responder a una pregunta fundamental que cada persona debe hacerse: "¿Quién quiero ser yo en estas fiestas navideñas? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero estar? ¿Y dónde quiero estar?".