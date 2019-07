La alcaldesa de Teruel alerta de que algunos proyectos se retrasarán si no se firma ya el FITE

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha criticado que todavía no se haya firmado el FITE de 2019 porque eso hará que se retrasen algunos proyectos pendientes en la ciudad, como el equipamiento del centro social del Barrio de San Julián que se construye en el Asilo de San José. Además, Buj cree que cuanto más se retrase la firma más difícil será justificar las inversiones con cargo a este fondo.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la primera Junta de Gobierno de este mandato, la primera edil ha reconocido que le preocupa la inestabilidad que genera el hecho de que todavía no haya Gobierno central, pero todavía le preocupa más que a estas alturas del año todavía no se haya firmado el Fondo de Inversiones de Teruel de 2019. Buj ha señalado que “no entiendo por qué no se firmó antes de la convocatoria de elecciones”, al tiempo que ha recordado que el Gobierno de Rajoy introdujo un mecanismo en el FITE para que pudiera firmarse aunque los presupuestos estuvieran prorrogados.

Así que, para Emma Buj “no tiene explicación” que el convenio entre el Gobierno central y el autonómico no se firmara a comienzos de este año y menos aún que todavía no se haya rubricado porque “no sabemos cuándo habrá Gobierno de España, el de Aragón parece que habrá, pero se tiene que conformar, así que no sabemos cuándo se firmará”. En cualquier caso, considera que cuando se haga “será muy tarde” porque “su ejecución será prácticamente imposible para las administraciones o para las empresas beneficiarias” dadas las fechas del año en las que estamos ya que será complicado poder cumplir los plazos de ejecución y justificación de las inversiones.

En el caso de Teruel capital, Buj ha indicado que se retrasará el equipamiento del centro social del barrio de San Julián que se habilitará en el Asilo de San José, ahora en plena reforma. Y es que, la alcaldesa ha apuntado que, tal y como se ha hecho con el resto del edificio, “el Ayuntamiento pensaba financiar el equipamiento con cargo al FITE”. A pesar de que el consistorio ya está trabajando en los pliegos de condiciones para adjudicar esos trabajos, “mientras no esté aprobado el FITE no se nos concederá; si el edificio está acabado en diciembre, y el FITE se firma en esas fechas, este proyecto se retrasará”, ha indicado.

De paso, Emma Buj ha criticado que desde que llegó Sánchez al Gobierno central y el PSOE gobierna en ambos Ejecutivos, la ciudad de Teruel sólo recibe del FITE partidas para la rehabilitación del Asilo de San José mientras que, en etapas anteriores, el consistorio recibía “un millón de euros para obras municipales”. En los últimos meses, ha explicado Buj que, “me reuní con el Gobierno de Aragón y me dijeron que tendríamos que acudir a las convocatorias (las que salen por concurrencia competitiva para los Ayuntamientos de la provincia), pero luego excluyen a la capital”.

Por eso confía en que “sea un borrón en el camino” y que el Ayuntamiento vuelva a recibir estas cuantías porque “tenemos muchos proyectos importantes que financiar esta legislatura”, entre los que la primera edil ha citado la construcción de la piscina climatizada o la de la nueva sede de la Policía Local de Teruel.

JUNTA DE GOBIERNO

Buj hacía estas declaraciones después de la Junta de Gobierno Local, la primera que se ha celebrado esta legislatura. La alcaldesa ha aclarado que la actividad municipal “no ha parado en ningún momento”, pero tras la constitución de todos los órganos municipales se va retomando la rutina.

En la reunión de hoy se han designado las festividades locales para 2020 que serán el 14 de abril coincidiendo con el Sermón de las Tortillas y el 13 de julio lunes de la Vaquilla). También se ha aprobado la denominación de tres viales en el Barrio de San Blas y las subvenciones nominativas a la Fundación Antonio Gargallo y al Centro Asociado de la UNED en Teruel correspondientes a

2019 que recibirán 33.000 y 38.000 euros respectivamente. Por último se ha aprobado la reserva de participación en el procedimiento de contratación del servicio de limpieza, acondicionamiento y mantenimiento de Fuentecerrada y de las isletas del Polígono La Paz a favor de Centros Especiales de Empleo, como se venía haciendo hasta ahora.