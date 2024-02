1.500 trabajadores de la planta de Stellantis en Figueruelas sin poder acceder a ella, 400 vehículos parados en la cadena de montaje. Son solo dos de las consecuencias que están provocando ya los tres días de tractoradas que vivimos en Aragón.

Los agricultores intentan entregar sus reivindicaciones al subdelegado de gobierno en Huesca El camino no ha sido fácil por los límites establecidos por la guardia civil en los accesos a la capital altoaragonesa y en las carreteras de la provincia Redacción COPE HuescaHUESCA 08 feb 2024 - 12:24





¿Cómo ha afectado la tractorada a los mercados?

Las protestas de los agricultores aragoneses están haciendo también que los propietarios de los 78 puestos del mercado central de Zaragoza no quiten sus miradas de las carreteras. ¿Por qué? Primero, porque ya han notado los retrasos en la llegada de productos tan demandados como la carne y la fruta. Y segundo, porque si esto se alargara mucho, sí que empezarían sus problemas. Por eso, algunos de ellos han hecho acopio de mercancía.



"Sabíamos que esto iba a pasar, que iba a haber un encarecimiento de los productos o incluso que no dispongamos de productos como la carne o la fruta en esos momentos. Somos el principal cliente de Mercazaragoza y ellos nos aseguran que no nos van a faltar estos productos Estamos siendo previsores y apoyamos las reivindicaciones de los agricultores", ha explicado Fernando Benito, gerente del Mercado Central de Zaragoza, en Mediodía COPE en Aragón.



Las retenciones provocadas por las protestas están dificultando el desplazamiento normal por nuestras carreteras. Esto no solo afecta a trabajadores o a vendedores, también a pacientes que acuden a hospitales para recibir sesiones de radioterapia o de diálisis.



Plantas de trabajadores afectados, pacientes, vendedores. ¿Hasta cuándo durará esto?



De momento, según los agricultores, las protestas no han hecho más que empezar. Las asociaciones han programado un calendario de movilizaciones que se prolongará durante todo el mes de febrero. El 21 por ejemplo, hay prevista una tractorada frente al misterio en Madrid.







¿Qué piden los agricultores?

Los agricultores y ganaderos protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea, del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. Insisten en que su situación es límite.



¿Qué denuncian?

La falta de precios justos por sus productos para alcanzar una mínima rentabilidad en un contexto complicado por la guerra de Ucrania y la sequía.

- La subida de los costes de producción

- La excesiva burocracia

- Y los recortes en las ayudas







También te puede interesar:

Audio