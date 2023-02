Into The Ice: An Expedition To The End Of The World mejor cortometraje del Pirineos Mountain Film Festival

La cinta Into The Ice: An Expedition To The End Of The World se alza con el Premio al Mejor Cortometraje del Pirineos Mountain Film Festival. La coproducción entre España y Estados Unidos dirigida por el cineasta y fotógrafo Andrew Opila destaca para el jurado por “combinar de manera equilibrada una buena narración para un objetivo exigente de montaña e investigación con una fotografía destacable”.

El palmarés reconoce también a Jötunn de Mikel Sarasola (España) como Mejor Cortometraje de Aventura y Deportes, mientras que Inseparable: Skye de Andrew Harrison-Brown (Estados Unidos) ha sido elegido como Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza. Entre el resto de galardones se encuentra el premio del público que ha recaído en 24 Hours Odysee de Johannes Mair, gracias al favor mayoritario de los espectadores asistentes en sala.

El certamen cerrará su paso por Huesca con la conferencia de Oscar Cadiach este viernes y la presentación del tour nacional el sábado 25 en el Palacio de Congresos de Huesca; tras la capital altoaragonesa la cita viajará al resto de sedes provinciales: Barbastro, Jaca, Boltaña y Benasque.

El Pirineos Mountain Film Festival ha dado a conocer el palmarés de su primera edición competitiva. La obra Into The Ice: An Expedition To The End Of The World de Andrew Opila ha sido elegida como Mejor Cortometraje, un premio que le otorga 3.000 euros por “combinar de manera equilibrada una buena narración para un objetivo exigente de montaña e investigación con una fotografía destacable”, como exponía el jurado de la cita cinematográfica. Opila, esquiador, escalador, alpinista, fotógrafo y cineasta, plasma sobre la gran pantalla una expedición a la Cordillera Darwin en la punta de América del Sur, donde siete amigos navegaron e intentaron el primer ascenso de Roncagli y Cerro Sara. Esta coproducción entre España y Estados Unidos explora este lugar prístino y analiza como el cambio climático afecta a los glaciares de montaña; una expedición realizada entre marzo y abril de 2022 que el público oscense podrá volver a disfrutar en la presentación del tour nacional del certamen este mismo sábado 25.

Por su parte, el Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deportes ha sido para Jötunn de Mikel Sarasola. Dotado con 1.500 euros, los miembros del jurado han decido entregar este reconocimiento a la producción española por “transmitir de manera inmersiva la adrenalina y la pasión por el descubrimiento en una actividad de alto riesgo en territorio inexplorado”. El tercero de los premios con dotación económica (1.500 euros), el de Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza, ha ido a parar a Inseparable: Skye de Andrew Harrison-Brown; una cinta estadounidense que muestra de manera directa “la relación de una sociedad nativa con la escalada como una forma de unión y de valorización de sus tradiciones”.

El palmarés lo completa el Mejor Cortometraje de Animación (con trofeo otorgado por la localidad de Benasque) para el español Egoland de Ignasi López, el Mejor Guión (con trofeo otorgado por la localidad de Jaca) para la coproducción entre Brasil y Perú Takanakuy de Gustavo Vokos y Fabricio Ide; y el Mejor Cortometraje Iberoamericano (con trofeo otorgado por la localidad de Barbastro) para el brasileño Into the Mountain de Lucas Ratton.

Así mismo, Ixeia Lacau, Chechu Arribas, Sara Ramionet, Jorge García y Juan Bazán, miembros del jurado propuestos por cada una de las sedes, han decidido entregar dos menciones especiales a los cortometrajes (Plastik) de Philip Rom (Malasia) y Elevated de Palmer Morse (Estados Unidos).

El voto de los espectadores también ha tenido su reflejo final con el Premio del Público para 24 Hours Odyssee de Johannes Mair (Austria-Suiza).

EL PMFF AFRONTA SU RECTA FINAL EN HUESCA

El certamen entra en sus últimos días de programación en la capital oscense con algunos de los eventos más destacados. Junto a la exposición “Montaña en femenino” que se puede seguir visitando en el Palacio Villahermosa hasta el 10 de marzo, este viernes 24 estará en Huesca el afamado montañero Oscar Cadiach. “La Vertiente Inexplorada del BroadPeak por el Xinjiang” es el título de esta conferencia (Centro Cultural Manuel Benito Moliner; 20:30h – Entrada gratuita) donde Cadiach, el primer occidental en ascender el Everest sin oxígeno por la vertiente norte, detallará como logró completar los 8.051 metros que componen este reto. El coloquio estará precedido por la presentación (Casino Oscense; 19:00h) de dos juegos de mesa con germen aragonés: Escalábrate y 600 Preguntas y Pico.

El sábado 25 de febrero será la última jornada en Huesca, antes de que el Festival de Cine de Montaña de los Pirineos llegue al resto de sedes provinciales (Barbastro -17 de marzo-, Jaca -24 de marzo-, Boltaña -1 de abril- y Benasque -15 de abril-). El Palacio de Congresos de la capital acogerá este día la presentación en primicia del tour nacional formado por algunos de los trabajos premiados en esta edición y otros de los más destacados, seleccionados por el comité de entre la sección oficial. Una sesión especial precedida por el homenaje a los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) de la provincia de Huesca y al Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil con base en Huesca (U.H.E.L.-41).

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, el Instituto Aragonés de la Mujer y Peña Guara como organizador de las actividades deportivas en Huesca.