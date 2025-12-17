La economía de Huesca muestra su fortaleza pese a la incertidumbre general

El presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa, ha hecho balance del año económico, destacando la "situación positiva globalmente" de la provincia. A pesar de este crecimiento, ha señalado que persiste una "incertidumbre importante con una inquietud por parte de las empresas" en el contexto general, lo que provoca que algunas compañías retengan inversiones.

Fortalezas de la economía oscense

Rodríguez Chesa ha subrayado que la provincia cuenta con una "estructura empresarial muy heterogénea que se complementa". Entre los sectores clave, ha mencionado el buen funcionamiento del turismo, que ha recibido premios a nivel mundial, y la agroalimentación. Este dinamismo se refleja en la balanza comercial positiva de enero a septiembre de 2025, con exportaciones por valor de 918 millones de euros frente a 775 millones en importaciones.

Hay una incertidumbre importante con una inquietud por parte de las empresas" Manuel Rodríguez CHesa Presidente de la Cámara de comercio de Huesca

Los grandes retos para el futuro

A pesar de la buena marcha, el presidente ha enumerado varios desafíos, como la "falta de mano de obra, cualificada y sin cualificar". También ha criticado el "exceso de normativa", que según el Banco de España supone un freno para las empresas, y ha lamentado los problemas de comunicaciones en la provincia, con autovías sin terminar y retrasos en proyectos ferroviarios.

Como contrapunto, ha celebrado el incremento del alumnado en la Formación Profesional, que casi se ha duplicado en España, y ha destacado la buena situación de Aragón, donde "hay un crecimiento empresarial y unas inversiones lanzadas". No obstante, ha mostrado preocupación por "qué pasará cuando acaben los fondos europeos" y la elevada deuda estatal.

Relevo en la Cámara de Comercio

En el plano institucional, la Cámara de Comercio de Huesca se prepara para un proceso de renovación de su plenario el próximo año, al que están llamadas más de 18.000 empresas. En este contexto, Manuel Rodríguez Chesa ha anunciado su decisión de no continuar al frente de la institución tras casi 19 años en el cargo.

Creo que me toca ir al relevo de una vez" Manuel Rodríguez CHesa Presidente de la Cámara de comercio de Huesca

Un total de 18.325 empresas podrán participar en las elecciones para la renovación del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca. La Cámara iniciará este miércoles día 17 de diciembre la exposición del censo electoral.

Además de las 20 vocalías asignadas a los diferentes grupos de actividad del Pleno, se añadirán tres, designadas a propuesta de las organizaciones empresariales, y siete más procedentes de las empresas con mayor aportación voluntaria a la Cámara. Los grupos con mayor número de empresas son Publicidad, Servicios a las Empresas y Otros (8.648 electores) y Comercio al por mayor y al por menor (5.087 electores).

Las empresas de Huesca y su provincia podrán comprobar a través de internet si están inscritas en el censo electoral. La página web de la Cámara de Comercio (www.camarahuesca.com) presenta un apartado dedicado a las elecciones: Elecciones Cámara 2025-2026, donde las empresas podrán consultar su inscripción mediante la introducción de su número de identificación fiscal. También puede consultarse en la sede de la Cámara, situada en la calle Santo Ángel de la Guarda, 7.

Las reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de las empresas en los grupos del censo electoral podrán presentarse hasta el 20 de enero. Para ello, los modelos de impresos también están disponibles en la web de la Cámara, tanto para personas físicas como para sociedades. Entre el 21 de enero y el 4 de febrero el Comité Ejecutivo resolverá las reclamaciones.

El proceso electoral

La convocatoria de elecciones corresponde a la Diputación General de Aragón, administración tutelante de las Cámaras aragonesas. El Gobierno de Aragón convocará las elecciones, con un mínimo de 30 días de antelación a su celebración. Una vez convocadas se constituirá una Junta Electoral, de ámbito provincial, integrada por dos representantes de los electores, designados mediante sorteo público y dos personas designadas por la DGA. Diez días después de la publicación de la convocatoria en el BOA se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas. El proceso culminará con la constitución del nuevo Pleno durante el mes siguiente. La duración del mandato de Plenos de las Cámaras de Comercio es de cuatro años.

Toda la información sobre el proceso electoral puede consultarse en la web de la Cámara de Comercio de Huesca: Elecciones Cámara 2025-2026.