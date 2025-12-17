Los principales hitos de 2025 en Hispacolex: del seguro para patinetes a una sentencia pionera a nivel nacional

El socio fundador de Hispacolex, Javier López y García de la Serrana, ha repasado los principales hitos judiciales de 2025. Entre ellos destacan la creación de una doctrina pionera que obliga al Estado a indemnizar a los familiares de funcionarios públicos fallecidos en acto de servicio, así como la entrada en vigor de la reforma de la ley del Baremo, que introduce el seguro obligatorio para patinetes.

El principio de indemnidad que ampara a los funcionarios

Una de las sentencias más relevantes del año obliga al Estado a indemnizar a la familia del guardia civil José Manuel Arcos, asesinado en Huétor Vega en 2018. Según explica López y García de la Serrana, la lucha judicial comenzó después de que el autor del homicidio fuera condenado a 22 años y medio de prisión pero se declarara insolvente, lo que impedía a la familia cobrar la indemnización.

El bufete Hispacolex luchó por el establecimiento de la doctrina conocida como principio de indemnidad, que finalmente ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Javier López aclara que "el estado tiene que mantener la indemnidad de sus funcionarios". Esto no significa que sea un "responsable subsidiario", sino que debe asumir la indemnización en caso de insolvencia del condenado.

Esta sentencia ya es firme y sienta un precedente clave. De hecho, el director de Hispacolex confirma que ya se han dado instrucciones para que sean indemnizadas las viudas de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso. También podría aplicarse a los agentes fallecidos en Barbate, donde además podría existir "una responsabilidad del estado por una falta de medios".

La reforma de la Ley de Baremo y el seguro para patinetes

Otra de las grandes novedades del año es la Ley 5/2025, que reforma la regulación de la responsabilidad civil y seguro en la circulación. Javier López, quien ha sido uno de los expertos redactores de la norma, explica que este baremo se utiliza para calcular las indemnizaciones por daños corporales no solo en accidentes de tráfico, sino también en accidentes laborales, caídas en la calle o negligencias médicas.

La reforma, que ha incorporado cincuenta novedades, introduce como uno de sus cambios más destacados el seguro obligatorio para patinetes y otros vehículos personales ligeros, que entrará en vigor el próximo 2 de enero. La norma afecta a los vehículos que circulan a más de 6 km/h y menos de 25 km/h, ya que por encima de esa velocidad se consideran vehículos a motor.

López y García de la Serrana, que forma parte de la comisión de siete expertos que ha redactado el reglamento, aclara que la cobertura del seguro se mantiene incluso en situaciones de transporte intermodal. Por ejemplo, si un usuario lleva el patinete en el metro, el seguro lo cubre porque "es como si fuera una continuación del transporte".

Reactivación del parque Marchalendín

Finalmente, el director de Hispacolex ha repasado la situación del parque Marchalendín, donde el bufete ha ejercido como administración concursal durante 13 años. Su estrategia fue priorizar la venta de parcelas a empresas granadinas en lugar de a "fondos buitre", logrando que 130 compañías locales se hayan instalado en la zona.

El hito más reciente para el parque ha sido la aprobación en asamblea de una derrama para poder empezar con los trabajos de limpieza y adecuación. Esta medida supone el primer paso para que el parque Marchalendín "vuelva a ser una realidad" tras más de una década.