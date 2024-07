Vuelve la magia al Pirineo con el Jacetania Circus Festival de Villanúa

Un año más, la Comarca de la Jacetania se prepara para acoger uno de los eventos culturales más esperados del verano: el Jacetania Circus Festival. Del 12 al 14 de julio, las calles y plazas de Villanúa se transformarán en un escenario mágico donde el circo será el protagonista indiscutible. En esta nueva edición, el festival apuesta por una programación diversa y de gran calidad, con espectáculos para todos los públicos. Acrobacias, malabares, humor, clown, teatro gestual y mucho más se darán cita en esta cita ineludible para los amantes del circo.

Un viaje a través del tiempo y del espacio

El festival dará comienzo el viernes 12 de julio con una charla sobre el mundo del circo a cargo de CIVI CIVIAC, autor del libro “Civi-Civiac, sueños de un mago”. La charla tendrá lugar en la Biblioteca de Villanúa a las 20:30 horas. El sábado 13 de julio, la emoción se apoderará del público con dos espectáculos de primer nivel. A las 19:00 horas, la Compañía EDDY EIGTHIES nos transportará a la vibrante década de los 80 con su show THE POWER OF THE 80’S. A continuación, a las 20:00 horas, la Compañía UPARTE nos sorprenderá con su humor y acrobacias en DESPROVISTO. El domingo 14 de julio será el turno de la Compañía CIRC VERMUT y su espectáculo ABSURDO, una dosis de humor absurdo y situaciones surrealistas a las 19:00 horas. Para cerrar el festival, a las 20:00 horas, la Compañía ORAIN BI nos emocionará con su poesía visual y acrobacias en MUTE.

Un festival gratuito y para toda la familia

El Jacetania Circus Festival es un evento gratuito y abierto a todos los públicos. La Comarca de la Jacetania, organizadora del festival, invita a todos los habitantes y visitantes a disfrutar de esta cita única con el circo en un entorno incomparable como es el Pirineo aragonés.

Jacetania Circus Festival

El Jacetania Circus Festival es un evento cultural que se celebra anualmente en Villanúa (Huesca) desde el año 2019. El festival tiene como objetivo acercar el circo de calidad al público de todas las edades y promover este arte escénico como una forma de expresión cultural y artística. En sus ediciones anteriores, el festival ha contado con la participación de compañías circenses nacionales e internacionales de reconocido prestigio.