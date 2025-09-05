VOX Jaca defiende la protección del Monte Oroel y pide participación ciudadana en el proyecto Oroel Park

En un comunicado, VOX Jaca reafirmó que Monte Oroel, símbolo para todos los jacetanos y espacio natural protegido, debe ser tratado con especial cuidado y respeto. La formación política manifestó su preocupación ante las recientes muestras de inquietud ciudadana, considerando el proyecto como potencialmente innecesario y desproporcionado.

El grupo destacó la importancia de la transparencia y la participación activa en la toma de decisiones, solicitando la publicación completa de informes ambientales y de compatibilidad con la Red Natura 2000, así como la apertura de un proceso de diálogo con asociaciones, colectivos y residentes. Además, insistieron en explorar alternativas de menor impacto que permitan aprovechar fondos europeos sin poner en riesgo el patrimonio natural de la zona.

VOX Jaca afirmó que, aunque respetan los acuerdos del equipo de gobierno, no renunciarán a defender los intereses de los vecinos ni a exigir una gestión transparente. La formación se comprometió a seguir trabajando con lealtad, priorizando un desarrollo turístico que proteja y valore el entorno natural, asegurando que Oroel siga siendo parte de la identidad jacetana