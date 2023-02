Satisfacción del PP por el apoyo de la institución a la unión de estaciones

El Partido Popular ha visto refrendada por el pleno de la DPH su propuesta para instar al Gobierno de Aragón a la retirada del PORN Anayet-Partacua, en lo que supone una reafirmación institucional en defensa de la unión de estaciones. En el mismo sentido, la Corporación asume la iniciativa popular de reclamar el cese inmediato de Diego Bayona, director general de Medio Natural y Gestión Forestal, por la activación del citado plan. Los populares argumentaban que la actitud de Bayona “solo se puede entender como una táctica para dificultar el cumplimiento de los plazos que condicionan la obtención de los fondos europeos”. Con el PORN activo, la Diputación Provincial de Huesca queda en una situación extremadamente compleja, toda vez que se arriesga tanto al desarrollo del proyecto como la propia percepción de los 26,4 millones asignados. El PP, en última instancia, se mantiene en la responsabilidad directa del presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, que aprobó el nombramiento de Bayona y no lo cesó tras su voto decisivo para la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas.

A través de una serie de propuestas especialmente dirigidas al mantenimiento de la población en el territorio, el PP también ha arrancado el apoyo institucional a su sugerencia de facilitar la instalación de sistemas de videovigilancia en el medio rural. Además de los robos que se venían dando en el territorio provincial, los populares se hacían eco de lo acontecido en los últimos meses, cuando se han registrado en varias localidades entradas a domicilios familiares, incluso con los vecinos en el interior. El PP recalcaba “una lógica situación de indefensión e inseguridad”.

En su defensa de los servicios que reciben los altoaragoneses, sin embargo, el Grupo Popular ha visto rechazada su propuesta de instar al GA a revisar los criterios que han llevado a una concesión de determinados diagnósticos altamente especializados que no responden al interés sanitario de la provincia y no tienen en cuenta la “imprescindible” proximidad.