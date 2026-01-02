Sabiñánigo afronta sus retos en solitario: la alcaldesa denuncia la falta de inversión por otras instituciones en su municipio

El municipio de Sabiñánigo cierra un año que su alcaldesa, Berta Fernández, ha calificado como "cargado de trabajo". La primera edil ha destacado que el consistorio ha tenido que "pelear mucho para sacar adelante proyectos" en solitario. "Nos ha tocado hacerlo absolutamente solos, sin contar con ayuda", ha afirmado, poniendo en valor la continuación de las reformas en la residencia municipal o el mantenimiento de los servicios públicos sin incrementar las tasas.

Crecimiento y nuevos proyectos

De cara al futuro, uno de los grandes objetivos es la adquisición de un solar para impulsar vivienda asequible, una medida clave para un municipio que ya roza los 10.000 habitantes. Fernández también ha anunciado una partida que espera que "sobrepase los 300 y pico mil euros" para acometer mejoras en los 53 pueblos del término municipal y para continuar con la reurbanización de calles, mejorando la accesibilidad y los servicios.

Críticas a la falta de inversión

La alcaldesa ha sido especialmente crítica con la falta de apoyo de otras administraciones. Según ha explicado, "todas las solicitudes" dirigidas tanto al Gobierno de Aragón como a la Diputación Provincial de Huesca "no han sido atendidas". Como ejemplos concretos, ha mencionado la falta de ayudas para la residencia municipal o la ausencia de subvenciones para mejoras en instalaciones deportivas.

No hay un interés por Sabiñánigo y su municipio" Berta Fernández Alcaldesa de Sabiñánigo

A pesar de calificar la relación personal como "cordial y correcta" con los responsables autonómicos, Fernández ha lamentado no haber visto "ningún tipo de propuesta" para Sabiñánigo en los últimos dos años. "Entiendo que no hay un interés por Sabiñánigo y su municipio", ha sentenciado, añadiendo que el Plan Pirineos tampoco ha llegado al territorio. Sobre la llegada de nuevos proyectos, su pronóstico es que "si siguen la tónica de los 2 últimos años, entiendo que va a ser ninguno".

La mirada puesta en las elecciones

Con las elecciones autonómicas en el horizonte, Fernández ha valorado su encuentro con la candidata socialista, Pilar Alegría, a quien ve "ilusionada" y consciente de las necesidades del territorio. En este sentido, ha destacado que la apuesta pasa por una mayor inversión en vivienda pública, el desarrollo de suelo industrial y unos servicios públicos fuertes y accesibles para todos.