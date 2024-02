El PSOE de Jaca rechaza el primer presupuesto del equipo de gobierno

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Jaca ha criticado en el pleno de este jueves que el pleno de presupuestos llegue “tarde, sin diálogo ni acuerdos con la oposición y con pocos meses para ser ejecutado”. La portavoz del PSOE, Olvido Moratinos, ha sido la encargada de defender el voto negativo de los concejales del grupo, reprochando además que “el 80% de los ingresos previstos no va a estar disponible en un corto periodo de tiempo e incluso hay partidas que podrían no llegar. Es decir: estamos ante un presupuesto que podría ir cayendo como un castillo de naipes”.

La portavoz ha recordado que el 15 de enero el PSOE presentó 19 propuestas para su inclusión “y sólo se ha tenido en cuenta una”. Desde ese día, apunta, “han pasado 5 semanas de silencio, sin contacto con la oposición para negociar ni abordar las principales líneas de unas cuentas que nos generan muchísimas dudas y que reflejan las prioridades de un equipo de gobierno claramente de derechas. Ha puesto como ejemplo la rebaja de 20.000 euros en actividades culturales, “cultura es sinónimo de aprendizaje, de generar opinión, de salud, de libertad, para el PSOE estas actividades tendrían que ampliarse, en ningún caso disminuir como plantea este presupuesto”; o la supresión de la partida de cooperación al desarrollo, hasta ahora habíamos sido, con orgullo, una de las instituciones más solidarias de Aragón. Ahora nos sumamos a los ayuntamientos de la vergüenza”.

Olvido Moratinos ha puesto el acento en el incremento del 50% de la cuantía destinada al pago de los cargos políticos, recordando que “en el mes de julio, y allí están las actas para demostrarlo, aseguraban que no se iba a incrementar esta partida”. También criticaba el “incremento escandaloso del endeudamiento del Ayuntamiento, un 70% en un solo año”. Y es que a principios de año la deuda del consistorio ascendía a 3.600.000 euros y está previsto que supere los 6.200.000 euros el 31 de diciembre. Los primeros presupuestos del nuevo equipo de gobierno “también olvidan el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Y se ha mostrado “tristemente sorprendida por que no se continua con la peatonalización del casco, no se recoge ninguna partida para mejora las calles de Jaca”.

Los presupuestos quedan reflejados en un documento, “y los papeles lo soportan todo o casi todo, luego hay que tener la voluntad de llevar a cabo proyectos, y sobre todo la capacidad de gestión, que en estos 8 meses de mandato ha sido escasa por no decir nula” ha asegurado Olvido Moratinos, quien ha insistido en la importancia del diálogo con los grupos de la oposición, que suman el mismo número de concejales que los de gobierno, y también con los representantes de los trabajadores, “pero un diálogo real, con intercambio de posiciones para llegar a un acuerdo, no reuniones para plantear los posicionamientos unilaterales del equipo de gobierno, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos meses, no sólo en este ámbito si no en muchos otros”.

Además, el Partido Popular, grupo mayoritario del equipo de gobierno no ha defendido ni explicado su presupuesto, solamente se ha limitado a hacer oposición a la oposición, respondiendo al grupo socialista. La portavoz del PSOE ha agradecido una vez más, el trabajo y esfuerzo del personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento para la elaboración de los presupuestos.