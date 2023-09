El PSOE Alto Aragón exige ayudas directas para los ganaderos afectados por la EHE

El PSOE Alto Aragón muestra su preocupación por la inacción de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ante la expansión de la enfermedad hemorrágica epizoótica: “el consejero Samper se ha hecho varias fotos, pero con eso no se solucionan los problemas” explica el Secretario de Agricultura y Ganadería de la Comisión Ejecutiva Provincial, Pedro Loscertales, quien recuerda la importancia del sector ganadero para la economía de la provincia de Huesca.

“Llevan tiempo reclamando mayor apoyo de las administraciones” recuerda, “y en campaña electoral tanto PP como Vox se fueron a fotografiar con agricultores y ganaderos, pero ha surgido el primer problema y aún no se han puesto manos a la obra para solucionarlo”. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón “ya debería haber articulado ayudas directas a los afectados” asevera Loscertales, “y es precisamente lo que exigimos desde el PSOE: que dejen las palabras y el teatro electoral y tomen las medidas necesarias para ayudarles”.

Como muestra de apoyo tanto a la ganadería extensiva, clave para el desarrollo presente y futuro de amplias zonas de nuestra provincia y para el cuidado del medio ambiente, como a los afectados por la enfermedad hemorrática epizoótica, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE Alto Aragón aprobaba por unanimidad en su última reunión una propuesta de resolución en la que se exigen medidas urgentes de respaldo a los afectados mientras esta enfermedad continúe extendiéndose por la comunidad y por la provincia.

El texto insta también a que se incluya dentro del programa de saneamiento ganadero a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica y que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón financie a los ganaderos los sobrecostes generados.

Además, recuerda Loscertales, esta nueva enfermedad no se transmite ni entre animales ni a humanos y no se ha establecido ninguna restricción en el consumo, “la calidad de la carne que se produce en las explotaciones de la provincia está garantizada y fuera de toda duda”. Eso sí, puntualiza, “la afección que están sufriendo los ganaderos afectados es muy importante y no hacen sino profundizar en la complicada situación que atraviesan en los últimos años, marcados por unos costes cada vez mayores de materias primas y por los bajos precios que perciben por sus productos”.