El primer Festival de la Salud llega a Sabiñánigo el 27 de abril

El espacio Pirenarium de Sabiñánigo albergará el próximo día 27 el Festival de la Salud que bajo el lema ¡¡Conectándonos!! organiza el Consejo de Salud de la localidad serrablesa con la colaboración del Ayuntamiento, la Comarca Alto Gallego, el Salud, el IASS y las asociaciones Musa, AECC, Asapme y Cruz Roja.

El Festival contará con más de 25 actividades y 15 stands informativos con diferentes asociaciones y colectivos de la localidad. Tras la inauguración a las once de la mañana se abrirá al público que podrá acudir también con el autobús urbano que ese día tendrá frecuencias especiales a Pirenarium, y quienes tengan movilidad reducida dispondrán de los vehículos de Cruz Roja para desplazarte hasta el Festival. Además, a las 10:00h y a las 16:00h se iniciarán dos marchas urbanas desde la estación de autobuses hasta Pirenarium para quien quiera ir andando.

En palabras de la alcaldesa, Berta Fernández, nos congratulamos por la organización de este primer Festival con la finalidad de dar a conocer y difundir los distintos recursos y actividades que hay en Sabiñánigo, y en la Comarca para promocionar la salud, y como un espacio de encuentro, de diálogos e intercambios de experiencias.

Pilar Cajaraville, coordinadora del Centro de Salud de Sabiñánigo, expone que se apuesta por la salud comunitaria, y destacó que tener unos buenos hábitos saludables repercuten en una vida más sana. Además, añade que este Festival nace con vocación de continuar a lo largo de los años.

Rocío Herranz, coordinadora del equipo de enfermería del Centro de Salud de Sabiñánigo explica que en las actividades organizadas se cuenta con asociaciones de Sabiñánigo como Club de Arqueros de Sabiñánigo, MUSA, incluso la biblioteca Rosa Regás. La participación en todos los talleres o actividades son gratuitos y se podrá consultar cada actividad en un folleto informativo.

Programa de actividades

27 de abril en Pirenarium

10:00h Marcha urbana desde estación autobuses hasta Pirenarium (ver apartado “cómo llegar”)

10.45h Inauguración del Festival de la Salud Berta Fernández. Alcaldesa de Sabiñánigo Plaza Central 15 min

11.00h “Comunidad es salud. Espacios lúdicos para la reflexión colectiva” Rocío Domingo (Pedagogía social) Salón actos I 1h30 min Taller de reflexión colectiva sobre el concepto de salud comunitaria en diferentes etapas de la vida, a través de dinámicas relacionadas con la pedagogía de juego, la expresión corporal y las artes escénicas. Dirigido a todas las edades partir de 6 años (menores acompañados)

11.00h Charla divulgativa “Diálogos de locura” S. Benabarre, L. Hereza y M. García (de Arcadia). Reflexiones en torno al estigma de la enfermedad mental, como influye el entorno en la recuperación y acciones más allá de la psicofarmacología.

11.00h “Taller Higiene postural” Myriam Stokman (Fisioterapeuta C.Salud Sabiñánigo). Ser conscientes de nuestra postura y mejorar hábitos para mantener la espalda su estado óptimo.

11.00h “Marcha Rítmica” Julie Vanbout (de Espacio Equilibrio). Media sesión de marcha afgana y media de marcha nórdica, precedidas de calentamiento y liberación de respiración y finalizadas con estiramientos.

11:30h Tiro con arco en mujeres mastectomizadas. Arqueros de Sabiñánigo. Galería de tiro Información de la actividad y posibilidad de experimentarla.

12.00h “Novedades en ejercicio físico: cuánto, cómo y por qué” Laura Rivilla (Médica de Familia C. Salud Sabiñánigo). Revisaremos los últimos descubrimientos en ejercicio físico y su influencia en el proceso de envejecimiento.

12.00h “Charla de la cabeza a los pies” Cristina Sánchez (Trabajadora social departamento infanto juvenil de Asociación Aragonesa Pro Salud Mental). Acoso escolar, mal uso de pantallas, incremento de problemas de salud mental infanto-juvenil, recursos y herramientas para hacerles frente.

12.40h “Yoga en silla” Hogar de mayores. Demostración de los usuarios que realizan la actividad en el Hogar de Mayores.

13.00h “Aquí tu eres la Queen” María Peraíta (Farmaceútica Comunitaria). Aspectos físicos, emocionales, autoestima y sobre todo dietoterapia en menopausia.

13.00h Mesa de experiencias “Entidades que ayudan”. Mesa redonda con la participación de diversas entidades de nuestra localidad.

13.00h “Todos los cuerpos danzan. Taller de danza comunitaria”. Luisa Hernández (Danzaterapeuta, enfermera y maestra de educación física). Exploraremos nuestro movimiento a través de sencillas propuestas lúdicas que nos llevarán a la creación conjunta de diversos paisajes corporales. Traer ropa cómoda.

13.15h “Yoga adaptado” Julie Vanbout de Espacio Equilibrio. Sesión para personas que quieran tener una primera “vez”. Respiración, asanas (posturas) y relajación.

16:00h Marcha urbana desde estación autobuses hasta Pirenarium (ver apartado “cómo llegar”)

16.30h Documental “Estar ahí” Semfyc. Inmersión en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria a través de los objetos que la rodean. Dedicado a las personas que cada día sostienen una atención primaria pública y de calidad.

17.00h Mesa de experiencias “Atención Primaria”. Charlaremos con varios profesionales del Centro de Salud, que compartirán con los asistentes que es para ellas ejercer como médicas de familia. Contaremos con: Mariano Maza (médico jubilado del C. Salud de Sabiñánigo) Pilar Cajaraville (Coordinadora del C. Salud de Sabiñánigo) Elena Bandrés (Médica de Familia C. Salud de Sabiñánigo) Izarbe Galindo (Médica de Familia C. Salud de Sabiñánigo) .

17.00h Taller de escritura terapéutica.“El espejo del alma” Ana Castillo (escritora y facilitadora de Sinergias literarias) Salón actos II.2h Invitación para lanzarnos a escribir en confianza y compartir el resultado combinando metodologías creativas y terapéuticas.

17.00h “Café encuentro” Musa Sala EBO 2h Aromas Sociales. Un punto de encuentro para charrar, compartir café y más.

17.00h “¿El octavo sentido? La interocepción Eva Morales (Avania) y Estíbaliz Sáez de Vicuña (Sananda) Local 4. 1.5h Aprender a conocer como funciona nuestro sistema nervioso autónomo nos ayudará a regularlo .

18.00h “Mi salud interior”Luisa Buesa (Master en Mindfulness de Malbo Atención) S. Actos I 1h Mediante juegos, prácticas atencionales y meditaciones sentiremos en primera persona los beneficios de la Atención Plena o Mindfulness

18.00h “Marcha Rítmica” Julie Vanbout (de Espacio Equilibrio) Exterior 1h Media sesión de marcha afgana y media de marcha nórdica, precedidas de calentamiento y liberación de respiración y finalizadas con estiramientos.

18.30h “Charla sobre el sueño” Ana López Trenco (Médico y Gerente de Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) . Local 4. 30-45 min Impacto del sueño y el insomnio en bienestar, salud y calidad de vida. Pautas y consejos

19.00h “Descubre tu Groove” Estíbaliz Sáez de Vicuña (de Sananda) Salón actos I. 1h Experiencia de baile con estilos de música muy variados (pop, rock, clásica, lírica, latina…) que a través de movimientos sencillos explora con curiosidad la manera propia de expresarse.

19.00h Scape Room “La reconquista de la tierra” Izarbe Galindo (Médica de Familia C. Salud Sabiñánigo). Salón actos II. 1h Sois la tripulación elegida para volver a la tierra después de un holocausto bélico y climático y tenéis que diseñar la alimentación para un futuro sostenible y saludable.¿Aceptas el reto?

19.30h “Yoga adaptado” Julie Vanbout (de Espacio Equilibrio) Local 4 45’min Sesión para personas que quieran tener una primera “vez”. Respiración, asanas (posturas) y relajación.

20:15 Fin de Festival a cargo de BATUCADA PIRENAICA DINGOLONDANGO

Durante toda la jornada:

“Mapea tu barrio”: en nuestro barrio estamos rodeados de recursos, asociaciones o espacios que generan salud . Ayúdanos a identificarlos

“Arqueros de Sabiñánigo”: 11:30h explicarán su programa de tiro con arco para mujeres mastectomizadas y posteriormente espacio disponible con monitores, para todos los públicos hasta las 14 h

“Espacio Joven” Taller de imanes y chapas con mensajes de 17 a 20 h

“Te acercamos la biblioteca municipal”: muestra de los recursos en salud de tu biblioteca

“Taller ciencia niños y niñas” de AECC Stands informativos de 15 entidades