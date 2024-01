Precaución en la montaña

La montaña teñida de blanco sirve como atracción de muchos aficionados a la montaña. Hay que tener mucha precaución porque, con las últimas nevadas, la montaña está inestable y el tiempo tampoco va a acompañar en las próximas horas.

El director de la Oficina de la Montaña de Jaca, íñigo Ayllón, ha dado en COPE, algunos consejos que tenemos que cumplir si queremos realizar alguna actividad en la montaña. Es primordial seleccionar bien la ruta y que el terreno no sea muy inestable. Igualmente, es mejor elegir zonas boscosas para estar más resguardados. A la hora de esquiar, no salir fuera de pistas ya que es más peligroso y han aumentado los niveles de riesgo de aludes. Por supuesto, llevar la equipación adecuada para protegerse de la climatología y el material adecuado para la actividad que se vaya a realizar. Aún así, se recomienda "aparcar" la actividad unas horas o unos días ya que el riesgo aumenta y se pueden realizar otras actividades deportivas y de ocio que no conlleven riesgo.