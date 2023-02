Pérez Calvo pide a Lambán que no deje que la impostura electoral de Podemos afecte a la unión de estaciones

El portavoz de CS en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha pedido al presidente aragonés, Javier Lambán, que no deje que la impostura electoral de Podemos afecte al proyecto de unión de estaciones de esquí.

Por ello, Pérez Calvo ha pedido al presidente de Aragón que no dé “ni un paso atrás”, y que no ceda ni un milímetro en todo lo que tiene que ver con ambicioso proyecto de estaciones de esquí “que ya va tarde”. “No va a tener excusa para no hacerlo, porque desde CS siempre hemos ofrecido el apoyo aritmético necesario para acelerar al máximo estas iniciativas estratégicas para Aragón”, ha incidido Pérez Calvo, quien hoy le ha reiterado a Lambán el apoyo de CS para que el presidente “no tenga que verse en esta tesitura”.Pérez Calvo ha subrayado que CS aprovechará las últimas semanas de la legislatura “para hacer los deberes pensando en el interés de los aragoneses” frente al “postureo y las imposturas de otros grupos” con motivo de la cercanía de las elecciones. “Que ahora venga a poner palos en la rueda a ampliación estaciones es postureo”, ha añadido.

“Es una mera impostura de Podemos, que sabe que no lo va a conseguir, pues si hubieran tenido un interés claro no habrían aprobado el presupuesto de 2023, el cual incluye iniciativas sobre este proyecto”, ha señalado Pérez Calvo, quien ha recordado “que una cosa es hablar y, otra, bajarse del coche oficial”, cosa que Maru Díaz no ha estado dispuesta a hacer en estos cuatro años.

Pérez Calvo ha subrayado que la unión de estaciones de esquí depende de varios factores, como llegada de fondos europeos. “Y en Europa estas noticias no gustan y luego nos dicen que por qué no nos aclaramos primero”, ha indicado.

En ese sentido, el parlamentario liberal ha subrayado la necesidad de aclarar qué pasa con el plan de ordenación de recursos naturales de 2006 al que alude Podemos, si todavía está vigente o si supone algún riesgo para el proyecto de unión de las pistas. “Poca broma con este proyecto porque nos jugamos el futuro inmediato de esta Comunidad en áreas donde podemos ser competitivos, no solo están en juego fondos europeos, también otras inversiones y el asentamiento de población”, ha aseverado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento para apelar al sentido común de los aragoneses, para que vean en estos casos lo bien que ha sentado a Aragón la centralidad, “CS representa ese espacio político que huye de la polarización, si no hubiéramos estado con doce diputados en la oposición apoyando al Gobierno en cuestiones de interés para los aragoneses, no hubiéramos tenido cuatro años de relativa tranquilidad porque algunos hubieran hecho valer más su peso de lo que lo han hecho”, ha señalado Pérez Calvo, quien ha insisido en que Aragón necesita un espacio de centro y de sensatez política para que los extremos no decidan el futuro de nuestros hijos en Aragón.