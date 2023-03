Pepe Cebollero: "Sabiñánigo necesita un cambio radical para que pueda prosperar"

El Partido Popular tiene muchas esperanzas puestas en que Sabiñánigo cambie de color tras años y años de gobierno socialista. El candidato es Pepe Cebollero, muy conocido en la localidad y que ha decidido dar un paso al frente ya que considera que "Sabiñánigo no está funcionando". El pasado viernes, se celebró el acto oficial de presentación como candidato en el espacio Ágora con la presencia de simpatizantes, afiliados, responsables políticos de otras localidades y con el respaldo del presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón y el presidente provincial, Gerardo Oliván.

Cebollero se ha mostrado rotundo a la hora de afirmar que "Sabiñánigo necesita un cambio radical porque está perdiendo población y es una localidad próspera si se saben hacer bien las cosas". En este sentido, el candisato señala que "hay que reforzar el tejido industrial porque Sabiñánigo es industria así como reforzar también la localidad como centro de servicios". Para Cebollero, "la situación de Sabiñánigo hace que pueda ser el KM 0 de la comarca y los valles y tiene mucho futuro pero hay que darle empuje".

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, subrayaba que "después de 40 años de socialismo, ha quedado demostrado que la localidad se ha paralizado. Ya no tiene el impulso que tenía antes y se necesita un cambio". Azcón, ha recordado que Sabiñánigo continúa perdiendo población y, prueba de ello, es que ha bajado el número de concejales a 13.

Para Gerardo Oliván, la candidatura de Cebollero es la que puede sacar a flote el municipio.

El candidato ha manifestado ya en varias ocasiones lo que palpa en las calles de Sabiñánigo "hablando y visitando bares, comercios etc" y sostiene que todos tienen el mismo sentimiento: "La calle Serrablo no funciona, cada vez hay menos servicios, los domingos no puedes tomar un vermú por la mañana..y así, un largo etcétera. Para Cebollero, el gobierno socialista está agotado y sostiene que "tras tantos años gobernando se han acomodado y la ciudadanía paga las consecuencias".