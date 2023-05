El Partido Popular vence en Sabiñánigo y sube de dos a seis concejales

La candidatura popular encabezada por Pepe Caebollero ha conseguido desbancar al Partido Socialista de Sabiñángo en las elecciones municipales. La lista del PP es la más votada con 1.654 votos y 6 concejales. El PSOE ha obtenido 1.385 votos y 5 concejales.

Cambiar Sabiñánigo ha subido a dos concejales obteniendo 579 votos lo que convierte a esta formación en la llave para conformar gobierno. De hecho, si apoya al Partido Socialista, Berta Fernández volvería a ser la alcaldesa pese a bajar en número de concejales de 7 a 5.

El Partido Aragonés no ha conseguido representación por lo que el PP no puede contar con este partido para pactar. Si Cambiar Sabiñánigo apoya al PSOE, los populares se quedarían en la oposición siendo la lista más votada. VOX y CHA no han obtenido concejales y Ciudadanos no ha concurrido a las elecciones.

BIESCAS: PAR 3, la fuerza más votada

PSOE 3

PP 2

CHA 1

SALLENT DE GÁLLEGO: PP 6, PSOE 3

PANTICOSA: PP 4, PSOE 3