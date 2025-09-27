Los paisajes del Pirineo Aragonés que merecerían 12 points en Eurovisión

Eurovisión está en boca de todos y Aragón también tiene escenarios que podrían conquistar Europa. Desde monasterios bajo la roca hasta parques Patrimonio de la Humanidad, recorremos cinco paisajes del Pirineo aragonés y los vinculamos con artistas que han hecho historia en el festival.

El certamen musical más famoso de Europa no solo premia canciones: también sorprende con puestas en escena capaces de emocionar al público. Pero si los escenarios fueran paisajes naturales, el Pirineo aragonés tendría candidatos de sobra.

San Juan de la Peña

00:00 Volumen Descargar FOTO: TURISMO DE ARAGÓN Euphoria de Loreen nos recuerda la majestuosidad del Monasterio de San Juan de la Peña

En la comarca de la Jacetania, a pocos kilómetros de Jaca, se encuentra el Monasterio de San Juan de la Peña, uno de los rincones más icónicos de Aragón. Construido bajo una enorme roca, fue panteón real y símbolo del románico. Su mezcla de espiritualidad, historia y misterio recuerda a la fuerza escénica de Loreen, la artista sueca que ha ganado dos veces Eurovisión con actuaciones llenas de magnetismo.

Ibón de Piedrafita

El ibón de Piedrafita se sitúa en el valle de Tena, a más de 1.600 metros de altitud. Es un lago glaciar rodeado de bosques, con la Peña Telera como telón de fondo. Su tranquilidad y delicadeza natural evocan la sensibilidad de Duncan Laurence, que en 2019 emocionó a Europa con Arcade. Un rincón perfecto para quienes buscan belleza pura sin artificios.

00:00 Volumen Descargar FOTO: HUESCA LA MAGIA "Arcade" de Duncan Laurence rememora la delicadeza del ibón de Piedrafita

Aínsa

Declarado conjunto histórico-artístico, Aínsa está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Su plaza porticada, su castillo medieval y su ambiente cultural lo convierten en un escenario lleno de vida y carácter. Ese magnetismo recuerda al carisma de Chanel, que en 2022 deslumbró con SloMo en una de las actuaciones más potentes de España en Eurovisión.

00:00 Volumen Descargar FOTO: HUESCA LA MAGIA SloMo de Chanel, igual de magnética que Aínsa

Estación Internacional de Canfranc

En pleno valle del Aragón, junto a la frontera francesa, se levanta la monumental estación internacional de Canfranc. Inaugurada en 1928 y hoy convertida en hotel de lujo, es uno de los iconos arquitectónicos más impresionantes de la península. Su imponente presencia y su renacimiento histórico tienen mucho en común con el fenómeno de ABBA, que en 1974 se convirtió en leyenda con Waterloo y marcó un antes y un después en Eurovisión.

00:00 Volumen Descargar FOTO: GRUPO BARCELÓ Waterloo de Abba como banda sonora de la Estación de Canfranc

Ordesa y Monte Perdido

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Sobrarbe, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus cañones, cascadas y bosques infinitos lo convierten en uno de los paisajes más impactantes de Europa. La emoción que despierta este enclave recuerda a la de Salvador Sobral, que en 2017 conquistó Europa con Amar pelos dois, demostrando que lo auténtico no necesita artificios para brillar.

00:00 Volumen Descargar FOTO: HUESCA LA MAGIA "Amar pelos dois" de Salvador Sobral brilla igual que el Parque Nacional de Ordesa

Aragón, un espectáculo digno de Eurovisión

Más allá de luces y canciones, el Pirineo aragonés ofrece un espectáculo propio: patrimonio, naturaleza y cultura capaces de emocionar a cualquiera. San Juan de la Peña, el ibón de Piedrafita, Aínsa, Canfranc y Ordesa son escenarios que, como los grandes artistas de Eurovisión, han dejado y seguirán dejando huella.

Porque Aragón también merece sus propios “12 points”.