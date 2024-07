Jaca inicia una campaña de concienciación e información sobre la tenencia responsable de mascotas

El Pleno Ayuntamiento de Jaca ha aprobado de manera inicial la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección, Control y Tenencia de Animales, para promover una tenencia responsable de las mascotas, mejorar la convivencia ciudadana y mantener limpia nuestra ciudad. La modificación se encuentra en exposición pública y tras su ratificación por el pleno entrará en vigor. En este tiempo, se va a lanzar una campaña de concienciación e información en la que se darán a conocer las medidas que se van a poner en marcha y los cambios que se han introducido en dicha ordenanza.

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, el concejal de Medio Ambiente, Sergio Cajal, y el jefe de la Policía Local, César Ara, han presentado esta mañana la campaña que se inicia hoy miércoles. La premisa fundamental es que los perros -u otras mascotas que se paseen por la vía pública-, deberán ir siempre atados, salvo en zonas de esparcimiento debidamente señalizadas. Los propietarios de los animales deberán llevar obligatoriamente una botella para limpiar los orines y se deberán recoger las heces. Para facilitar el cumplimiento de estas cuestiones, el Ayuntamiento va a proporcionar a los titulares de perros registrados en el Censo canino municipal una botella y un dispensador de bolsas. Además, ya se está reforzando la señalización de la prohibición del acceso de los animales a zonas ajardinadas y se trabaja en la mejora continua de las zonas de suelta habilitadas en la ciudad para el esparcimiento de los perros y sus propietarios.

A partir del miércoles 24 de julio de 2024, los dueños de perros censados en Jaca podrán recoger el "kit" para su mascota, hasta agotar existencias, en la Centralita del Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 18:30h a 20:00h. Para la entrega deberán indicar su DNI y el número de registro del censo canino. El alcalde ha explicado que estas modificaciones vienen por la necesidad de adaptar la ordenanza a la normativa sobre Protección Animal de Aragón, y por la "importante demanda de la ciudadanía", para conseguir que "tengamos una ciudad limpia, cuidada y segura". El objetivo no es endurecer las sanciones, sino concienciar sobre lo que supone el tránsito y cuidado de mascotas, y la convivencia ciudadana. Ha insistido igualmente en que la filosofía "no es recaudatoria", sino para establecer unas medidas que permitan una correcta convivencia entre mascotas y personas.

Especificaciones

El jefe de la Policía Local ha explicado que se han modificado 3 artículos de la ordenanza, el 23, 28 y 46. Se refuerza la prohibición de “la presencia de perros sin atar en cualquier vía publica y especialmente en las zonas verdes y en los parques y zonas de juego infantil de cualquier manera, excepto en los supuestos de las zonas expresamente destinadas para el esparcimiento de animales”. Sí que se permite el acceso de los perros a los parques, siempre que no causen molestias, por lo que sus titulares deben mantener el perro a la vista a una distancia que permita su intervención en caso necesario. También se incorpora la obligación de limpiar “los orines que afecten al mobiliario urbano, edificaciones, aceras o cualquier otro elemento” echando sobre ellos agua limpia o agua con vinagre. Para ello, las personas que acompañen al animal deben llevar “una botella con capacidad suficiente llena de agua para este menester”.

El no observar estas obligaciones constituirá una infracción leve, pero “no recoger los excrementos del animal inmediatamente y de forma conveniente, limpiando, si fuese necesario la parte de vía, espacio público o mobiliario que hubiese resultado afectado” se eleva a falta de carácter grave, por lo que se endurece la sanción por no realizar esta operación que podrá conllevar multa de entre 751 y 1.500 euros.

El concejal de Deportes ha anunciado que ya hay dispuesta una partida presupuestaria para dotar de iluminación a las zonas de suelta, en estos lugares también se diferenciarán lugares específicos para perros de diferentes tamaños, han comenzado a instalarse señales en lugares donde está prohibida la presencia de animales (un total de 60) y también se instalarán más papeleras.