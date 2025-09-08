Jaca consolida el Imagina Cómic Fest como cita familiar de referencia

Jaca sigue afianzando su calendario cultural con la celebración de la segunda edición del Imagina Cómic Fest, un certamen organizado por el área de Educación y Juventud del Ayuntamiento que ha convertido la ciudad en punto de encuentro para el cómic, la ilustración y la cultura familiar. En apenas dos días, el Paseo de la Constitución se llenó de creatividad y buen humor, contando con más de 2.000 participaciones en talleres, cuentacuentos, espectáculos, conciertos, cómic market y exposiciones.

Imagen del Comic Fest

Entre los momentos más destacados figuraron la elevada demanda de los talleres de cómic e ilustración, que agotaron plazas una vez tras otra, el éxito del escape room familiar y la actuación del grupo joven de rock Sevendays, que atrajo a numeroso público.

La concejal de Educación y Juventud, Marta Moreno, valoró muy positivamente la edición: «Los resultados nos confirman el éxito de la nueva fórmula que hemos impulsado. El Imagina Cómic Fest se ha consolidado en solo dos ediciones como un evento de referencia en la ciudad y vamos incorporando novedades participativas que tienen muy buena respuesta. El feedback de los profesionales ha sido muy positivo y recogemos sus propuestas para seguir mejorando».

Imagen del Comic Fest

La programación también ofreció espacio para la cultura local, con la participación de una docena de ilustradores aragoneses y editoriales que expusieron su trabajo en un área de encuentro con el público. Asimismo, la exposición “Ramiro de Aragón, hermano y padre de reyes” del dibujante Carlos XCar aportó un enfoque histórico y divulgativo, complementando las proyecciones previstas en el Palacio de Congresos.

El Ayuntamiento de Jaca reitera su compromiso con la iniciativa, destacando el festival como una plataforma de apoyo al talento joven local y como un espacio abierto y participativo para la ciudadanía. Con esta segunda edición, Imagina Cómic Fest se afianza como una cita familiar de referencia y abre la puerta a futuras novedades que intensifiquen la convivencia entre cultura, creatividad y comunidad.