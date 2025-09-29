Jaca celebra el éxito histórico de Reino y Leyenda, ahora Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Jaca volvió a convertirse en un escenario medieval único durante la última edición de “Reino y Leyenda”, un evento que este fin de semana reunió a miles de vecinos y turistas en torno a la historia, la cultura y el entretenimiento. El festival, recientemente declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón, ha alcanzado un nuevo nivel de proyección, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural del Pirineo.

Durante tres días de intensa programación, el público pudo disfrutar de representaciones históricas teatralizadas, torneos y combates medievales, además de espectáculos pirotécnicos y actividades diseñadas para todas las edades. La ciudad se transformó en un auténtico escenario vivo, donde tradición, patrimonio y ocio se fusionaron para ofrecer una experiencia inmersiva difícil de olvidar.

La concejal de Turismo y teniente de alcalde, Lucía Guillén, destacó la relevancia de este festival para la promoción turística: “‘Jaca, Reino y Leyenda’ es mucho más que una fiesta; es un punto de encuentro que une a vecinos y visitantes en torno a nuestra identidad cultural. La declaración de Interés Turístico de Aragón reconoce el esfuerzo colectivo y refuerza a Jaca como destino de referencia en turismo cultural y experiencial”.

El evento no solo registró una masiva participación ciudadana y un alto grado de satisfacción entre los visitantes, sino que también se ha consolidado como un motor de turismo sostenible, cultural y desestacionalizador. Todo ello impulsa la proyección de Jaca dentro y fuera de Aragón, reforzando su liderazgo como destino patrimonial en los Pirineos.

Con este éxito rotundo, “Reino y Leyenda” de Jaca se confirma como una de las celebraciones más esperadas de Aragón, capaz de atraer turismo de calidad, dinamizar la economía local y proyectar la imagen de la ciudad más allá de sus fronteras.