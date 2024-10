Jaca acoge las Jornadas Mujer y Montaña: un fin de semana de inspiración y conexión con la naturaleza

Este fin de semana,26 y 27 de octubre, Jaca será el escenario de las Jornadas Mujer y Montaña, un evento organizado por el club Montañeras Adebán, que reunirá a mujeres apasionadas por la naturaleza y los deportes al aire libre. Las participantes disfrutarán de un amplio abanico de actividades diseñadas para inspirar, desafiar y conectar con el entorno natural.

Uno de los momentos más destacados será la ascensión a Peña Oroel. Esta actividad no será solo una subida más, sino que estará acompañada de una recreación histórica que rendirá homenaje a las pioneras del montañismo femenino, recordando su valentía y espíritu aventurero, que sirvió de inspiración para generaciones posteriores.

Además, las jornadas ofrecerán charlas motivadoras de la mano de algunas de las alpinistas más influyentes del panorama actual, como Genoveva Sedoux, Nieves Gil y Lucía Guichot. Ellas compartirán sus vivencias, los desafíos que han superado en un mundo históricamente dominado por hombres y cómo, paso a paso, están abriendo camino para futuras generaciones de mujeres montañeras. Nieves Gil, joven promesa de la comarca de la Jacetania y miembro del club organizador, aportará una visión fresca y cercana, demostrando que el talento local también brilla a nivel nacional.

Otro momento clave será la presentación del "Reto Aconcagua en Femenino", un logro que marca un antes y un después en la historia de Montañeras Adebán. Este desafío deportivo, que implica ascender una de las montañas más altas del mundo, no solo destaca por su dificultad, sino que representa el firme compromiso del club con la igualdad de género en el ámbito del deporte de montaña. "Con esta expedición, hemos demostrado que la montaña no entiende de género ni edad", afirman las integrantes del club, dejando claro que la superación personal y el trabajo en equipo no tienen barreras.

Para complementar la experiencia, las participantes podrán asistir a talleres prácticos enfocados en temas relacionados con la vida al aire libre. Estos talleres abordarán aspectos tan variados como la botánica de montaña, enseñando a identificar las especies más representativas del entorno, hasta la elaboración de productos naturales, ideales para quienes buscan opciones sostenibles para sus actividades al aire libre. Además, se impartirá un taller de nutrición deportiva, donde las socias del club compartirán conocimientos sobre cómo optimizar el rendimiento físico a través de una alimentación adecuada.

Finalmente, las jornadas también incluirán un mercadillo de libros de montaña, una propuesta original que permitirá a las asistentes liberar libros de temática montañera para que sigan inspirando a otras personas. Este espacio será una oportunidad para intercambiar conocimientos, descubrir nuevas lecturas y, sobre todo, fortalecer la comunidad de mujeres montañeras.

Las Jornadas Mujer y Montaña van más allá de ser un simple evento deportivo; representan un espacio de encuentro y crecimiento personal, donde las mujeres pueden compartir sus historias, establecer vínculos y reforzar su conexión con la naturaleza. Con propuestas diversas y motivadoras, Jaca se consolida como un referente del montañismo femenino, invitando a todas las mujeres a descubrir su propio potencial en un entorno privilegiado.