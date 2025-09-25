La inteligencia artificial se convierte en guardián de Ordesa: Aragón lanza el proyecto ‘Centinela’ contra incendios

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido contará con un nuevo aliado frente a los incendios forestales: la inteligencia artificial. El Gobierno de Aragón, a través de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), ha adjudicado el proyecto piloto “Centinela”, una iniciativa tecnológica que aplicará algoritmos de IA para reforzar la vigilancia y la detección temprana de fuegos en uno de los espacios naturales más emblemáticos de España.

tecnología y naturaleza: la unión para prevenir incendios

El programa, impulsado por la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca, supone un salto innovador en la protección de los bosques. Gracias a un sistema de videovigilancia avanzada, las cámaras instaladas en zonas estratégicas enviarán imágenes en tiempo real que serán analizadas automáticamente para diferenciar tipos y condensaciones de humo.

Este avance permitirá reforzar la labor de los 900 profesionales de SARGA que participan en el operativo INFOAR, de los cuales 160 están desplegados en 80 puntos de vigilancia repartidos por Aragón. La IA no sustituirá a la vigilancia humana, sino que se convertirá en un complemento esencial para cubrir “zonas de sombra” y mejorar los tiempos de respuesta ante posibles emergencias.

Un proyecto piloto con visión de futuro

El contrato, con un coste de 119.289,50 euros (IVA incluido), incluye la adquisición de dispositivos, software y la infraestructura necesaria para su despliegue, cuya ejecución está prevista hasta 2025.

El objetivo va más allá de este piloto: consolidar el uso de inteligencia artificial en la prevención de incendios forestales en España, con un doble beneficio. Por un lado, mejorar la eficiencia de los equipos de extinción; por otro, garantizar la conservación de ecosistemas de gran valor ambiental como Ordesa y Monte Perdido.

Inteligencia artificial al servicio de la conservación

La puesta en marcha del proyecto Centinela se alinea con las nuevas tendencias internacionales en gestión medioambiental, donde la IA aplicada a la seguridad y la sostenibilidad se perfila como un recurso imprescindible. Aragón se sitúa así en la vanguardia tecnológica con una apuesta que no solo protege el patrimonio natural, sino que también marca el camino hacia un modelo de prevención más eficaz, rápido y preciso.