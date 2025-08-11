Guardia Civil y agentes ambientales detectan 46 tiendas ilegales y proponen 86 sanciones en el Ibón de Anayet

La Guardia Civil de Huesca, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), junto al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa y los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón, han realizado un operativo contra acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet, en el Pirineo aragonés.

Durante la intervención se localizaron 46 tiendas de campaña ilegales instaladas a menos de 100 metros de la franja de seguridad del ibón, sin la preceptiva autorización y sin notificación al Centro de Emergencias 112. Como resultado, se interpusieron 86 propuestas de sanción por infracción del artículo 18 del Reglamento de Acampadas de Aragón (Decreto 61/2006).

Crece la presión turística sobre el Ibón de Anayet

En las últimas semanas, el Ibón de Anayet ha experimentado un incremento de acampadas no autorizadas, impulsado por la promoción en redes sociales y en páginas web de empresas que ofertaban estancias sin cumplir la normativa.

Este enclave, considerado espacio natural protegido en Aragón, alberga un ecosistema de gran valor ecológico, con especies de flora y fauna sensibles a la presencia humana. La acampada solo está permitida bajo condiciones muy específicas y con permiso expreso de la administración.

Multas por acampar ilegalmente en zonas protegidas

El SEPRONA y los agentes medioambientales advierten que acampar ilegalmente en el Pirineo aragonés puede suponer sanciones económicas importantes, además de contribuir a la degradación del entorno.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de informarse previamente sobre la normativa de acampada en Aragón y de practicar un turismo responsable para conservar el patrimonio natural.