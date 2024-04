La Finca Experimental La Garcipollera del CITA será explotación centinela de la evolución de la EHE

La EHE es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a rumiantes salvajes y domésticos, aunque no se contagia a los humanos ni se transmite directamente entre animales infectados, sino exclusivamente a través de vectores (mosquitos del género Culicoides). Afecta principalmente a los ciervos y en menor medida a los animales domésticos, y en la actualidad no se dispone en Europa de una vacuna que permita inmunizar a los animales frente al virus. Puede dar lugar a manifestaciones virulentas y muy diversas en ganado vacuno (cojeras, ulceras en mucosas, diarreas, abortos y malformaciones fetales o debilidad en los terneros recién nacidos, etc.), pero raramente cursa con clínica en ovino o caprino.

Detectada en el sur de España desde hace más de un año, desde final de verano de 2023 ha aumentado su incidencia en Aragón, por lo que se han establecido medidas de regulación de los movimientos de animales entre zonas con distinta incidencia de la enfermedad, centradas en la lucha antivectorial con insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones. La asociación profesional de veterinarios especialistas ganado vacuno (ANEMBE), ha manifestado su preocupación por esta difícil lucha contra el vector de la enfermedad, y ha establecido una colaboración con el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes para el rápido diagnóstico de la enfermedad.

En La Finca Experimental La Garcipollera del CITA se han realizado avances significativos en el campo de los estudios epidemiológicos y métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento de diversas enfermedades que afectan al vacuno y el ovino. Con la aparición de las primeras explotaciones afectadas por EHE en Aragón, y ante la creciente preocupación del sector, el pasado mes de noviembre se organizó en la finca una Jornada Técnica sobre el control de la enfermedad, a la que asistieron numerosos técnicos y ganaderos. Por su excepcional situación y condiciones de manejo del rebaño, la Garcipollera resulta de especial interés como explotación centinela de la evolución de la EHE en áreas de montaña. Para ello se va a realizar un estudio epidemiológico de la enfermedad en el rebaño de vacuno (seguimiento clínico, serológico e identificación del virus mediante PCR), un control serológico en el rebaño de ovino para valorar su participación en la transmisión del virus como reservorio, y la recogida de mosquitos del género Culicoides mediante trampas para estudiar su participación en la transmisión del virus como vectores.

El convenio cuenta con la participación de investigadores del Departamento de Ciencia Animal y de la Finca Experimental del CITA, Isabel Casasús, Albina Sanz y Javier Ferrer, del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes y el Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, Bernardino Moreno y Javier Lucientes, veterinarios de la Agrupación de Defensa Sanitaria Viejo Aragón, Víctor Ara, y con el apoyo de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.