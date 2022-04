La Semana Santa en Jaca ha comenzado con buen pie, con mucha afluencia de gente el Domingo de Ramos. Hoy lunes, es el turno de la procesión del Encuentro con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad de la Soledad. Los pasos saldrán de la iglesia Santiago y de las Benedictinas y se encontrarán en la plaza de la Catedral. La procesión comenzará a las 20.30.

María José Betés, de la Hermandad de la Soledad, ha explicado que "este año hemos tenido que preparar todos muy rápido y se nota mucho el no haber tenido tanto tiempo". Lo mismo opina Víctor Giménez, de la Cofradía de Jesús Nazareno. Los dos coinciden en que "dos años sin salir es mucho tiempo y hasta hace poco no sabíamos con cuánta gente íbamos a poder contar y para qué". Eso sí, las medidas de seguridad son estrictas y todos los cofrades tienen mascarillas. También entienden que "después de este parón, no todos están en condiciones de volver a salir" pero se muestran muy esperanzados porque "todo saldrá bien".

Con respecto a las novedades de la Cofradía y de la Hermandad, la Soledad cumple 75 años en 2023 por lo que esperará a sacar algunos materiales nuevos que ha adquirido. La Cofradía tiene pendiente la túnica del paso que, como muchas otras cosas, se ha retradaso con la pandemia. Escucha todos los detalles en COPE.