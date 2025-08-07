La Ciudadela de Jaca se viste de gala para la cuarta Noche Gastronómica

La Ciudadela de Jaca volverá a ser, el jueves 14 de agosto a partir de las 17:00 horas, un punto de encuentro entre culturas gracias a La Noche Gastronómica, un evento consolidado en el calendario veraniego que reúne a miles de vecinos y visitantes para descubrir los sabores y productos del Pirineo bearnés. En su cuarta edición, la cita, organizada conjuntamente por la Oficina de Turismo del Alto Béarn y el Consorcio del Castillo de San Pedro, contará con la participación de 21 productores franceses.

Un puente gastronómico entre Jaca y el Béarn

Este evento es mucho más que un simple mercado de sabores; es un puente cultural y humano entre territorios hermanos. La Noche de la Gastronomía no solo contribuye a estrechar los lazos históricos y turísticos entre Jaca y el Béarn, sino que también ofrece una experiencia auténtica y directa. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los productores, como Cédric Pucheu, un pastor que elabora el tradicional “queso de estiva”, y descubrir el valor de los productos artesanales. La oferta culinaria es muy variada, incluyendo quesos de oveja, vaca y cabra, embutidos tradicionales, patés, vinos de Jurançon, y postres típicos como el pastel Le Russe y los pasteles vascos.

Éxito y ambiente festivo asegurados

La jornada ha demostrado su éxito en ediciones anteriores, atrayendo a entre 9.000 y 10.000 personas. El director del Consorcio del Castillo de San Pedro, Joaquín Moreno, espera que este año se mantengan las cifras, lo que consolidaría de nuevo el triunfo de esta cita veraniega. Además de la degustación y venta de productos, los visitantes podrán disfrutar de un ambiente cálido y festivo con música en directo a cargo de un DJ, la ocasión perfecta para una cena informal bajo las estrellas. Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial de la Oficina de Turismo de los Pirineos Bearneses, y no hay mejor manera de saborear lo mejor del Pirineo que en un lugar tan mágico como la Ciudadela de Jaca.