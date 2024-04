Las estaciones de esquí despiden una temporada "difícil" por la escasez de nieve

La temporada de esquí ha llegado a su fin. Los centros invernales del Pirineo Aragonés han echado el cierre este domingo, 7 de abril, poniendo punto y final a una campaña "muy difícil" que ha estado marcada por la escasez de nieve y por unas temperaturas más altas de lo habitual.

La nieve llegó en el mes de marzo y permitió que la temporada se alargara una semana más. No obstante, las buenas cifras registradas en el mes de marzo, no compensan los meses en los que las estaciones no han podido ofrecer buenas condiciones para la práctica del esquí. Por eso, el director comercial de Candanchú, Stephan Pantoja, explica que "el balance que hacemos es positivo en cuanto a que, cuando las condiciones nos han sido favorables, hemos vuelto a ser elegidos por los esquiadores, quedando demostrado que el destino funciona". Y es que, el mes de marzo se ha podido calificar de "espectacular" en cuanto a nieve y afluencia de esquiadores.





El subdirector general de Astún, Andrés Pita, subraya que, "sin abrir el puente de la Constitución y con unas Navidades flojas, aunque en febrero se enderezara algo más, es complicado tener una buena temporada". Aun así, "nos quedamos con la segunda parte que ha sido muy buena por la cantidad de nieve que hemos tenido y cerramos con buen sabor de boca en este último tramo de temporada".









Por su parte, el grupo Aramón, ha hecho un balance 'satisfactorio' en una temporada complicada "en la que hemos mantenido todas las estaciones abiertas y el empleo". El presidente del grupo, Antonio Gericó, ha incidido en que, todo esto se ha conseguido "gracias a los trabajos de actualización y modernización de los sistemas de innivación, al esfuerzo de los trabajadores por mantener las pistas y a un modelo de negocio diversificado que se basa en el deporte pero también en la gastronomía y en el ocio"

Aramón sí que ha dado cifras y ha apuntado que, el grupo ha despedido la temporada con más de 800.000 esquiadores. Además, el gasto medio por esquiador se ha incrementado en un 20% este año.

En esta temporada se han alcanzado las 1.100 personas contratadas, siendo un 80% plantilla fija.