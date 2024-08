Badaguas reinaugura su iglesia recuperada este verano para el culto 61 años después

En 1963 se dejó de oficiar misas en la pequeña localidad de Badaguas, pedanía de Jaca, por falta de vecinos ya que quedó prácticamente deshabitada. En 2005 tras una promoción inmobiliaria, el pueblo fue recuperando la vida y con el paso de los años y a la perseverancia del ayuntamiento y el obispado también ha reabierto la iglesia. Con la festividad de San Bartolomé el pasado sábado y patrón de la localidad, se volvió a celebrar misa. Eduardo Jaca, párroco de la localidad y de otras 23 localidades, lo ha explicado en la entrevista en Cope.

La sacristía es nueva al igual que el coro y se cuenta con bancos llegados de Ruesta ya que la iglesía fue víctima del vandalismo.









Los vecinos y turistas de Badaguas cuentan ya su iglesia abierta y su riqueza patrimonial como el lienzo barroco rehabilitado y es que ya se puede contemplar el cuadro de San Bartolomé en el altar , tras ser restaurado por el Obispado de Jaca. Han sido 6 meses de arduo trabajo de restauración de este lienzo barroco del siglo XVIII y su marco, perteneciente al CabildoLo ha explicado en Cope el párroco Eduardo Jaca