Azcón: “La amenaza para la unión de estaciones está dentro del gobierno de Lambán"

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido este sábado en Jaca con cargos del partido para expresar un mensaje de “apoyo total a la unión de estaciones y al sector del esquí, que es fundamental para el desarrollo socioeconómico de las comarcas pirenaicas”. “No vamos a permitir un solo paso atrás en los proyectos esenciales para mejorar nuestras estaciones de esquí y dotarlas de las mejores y más modernas infraestructuras y conseguir grandes dominios esquiables que sean competitivos”, ha dicho.

El Partido Popular ha defendido estos proyectos estratégicos siempre y lo vamos a seguir haciendo.

Ha recordado que fue el gobierno de Luisa Fernanda Rudi “quien impulsó el PIGA más ambicioso que ha habido nunca para la ampliación y conexión de estaciones, pero irresponsablemente fue abandonado con la llegada del PSOE al Pignatelli para, después de un retraso de ocho años, en el que se ha perdido un tiempo precioso para haber adelantado los estudios y trámites necesarios, plantear ahora un proyecto más reducido, menos ambicioso, al abandonar la conexión de Canfranc y Río Seta con Candanchú”.

Ha apuntado que “lo más grave es que ahora dos de los socios de Lambán Podemos y Chunta, estén torpedeando desde dentro el desarrollo de los propios planes de la DGA para la unión de estaciones intentando que no lleguen los fondos europeos necesarios para llevarlos a cabo”. “En el gobierno de Lambán, Podemos y Chunta ejercen de quintacolumnistas utilizando los resortes de la administración para intentar boicotear los propios proyectos del gobierno al que pertenecen, lo hemos visto con el intento de reactivar el PORN de Anayet-Partacua y lo seguirán haciendo siempre que puedan”, ha resaltado.

Ha insistido en que “esa es la gran amenaza que sigue intacta: la oposición de Chunta y Podemos, que aunque no estén dispuestos a perder el sillón por esa confrontación, sí que están dispuestos a utilizar los resortes de gobierno que puedan tener a su alcance para boicotear desde dentro los planes necesarios para desarrollar el sector de la nieve”. “La consejera Marta Gastón aseguraba el jueves en las Cortes que no hay amenaza para el proyecto y no es cierto, la amenaza persistirá mientras Chunta, Podemos o IU formen parte del Gobierno de Aragón porque seguirán buscando palos para meter en esta rueda”, ha agregado.

Ha afirmado que “es imprescindible cambiar esta situación, porque el sector de la nieve es estratégico, es un motor social y económico insustituible para las comarcas pirenaicas y se merece un Gobierno que lo apoye con una sola dirección, con una sola voz, y que no tenga en su seno partidos quintacolumnistas que se dediquen a boicotear desde dentro los planes de mejora y desarrollo de las estaciones”.

Igualmente, ha anunciado que el Partido Popular llevará a las Cortes de Aragón la misma moción que presentó en la DPH y que fue apoyada por unanimidad en la que se solicitó el cese de Bayona, la declaración de caducidad del PORN y el apoyo completo a los proyectos de unión de estaciones.