Aramón consolida sus proyectos de ampliación reforzando su apuesta de ocio y diversión para esta temporada

El Grupo Aramón inicia la temporada de esquí 22-23 ampliando los servicios a esquiadores y con una gran apuesta por el ocio. Así, quiere reforzar su posicionamiento como líder del sector de la nieve. Este año, ha destinado 5 millones de euros a completar los proyectos de ampliación iniciados la pasada temporada, hasta alcanzar los 50 millones de euros de inversión en el último cuatrienio. Si el año pasado, el objetivo de estas inversiones estaba en los remontes de Castanesa, Lanuza o Pico Royo, esta temporada se refuerza la experiencia de los esquiadores dotando a estas áreas de nuevos servicios y espacios gastronómicos con una amplia propuesta actividades.

Las áreas del valle de Izas en Formigal-Panticosa y Castanesa, en Cerler, se han transformado en dos ejes fundamentales de nuestras estaciones. El valle de Izas es, desde este año, una de las grandes entradas a la estación con la incorporación del servicio de alquiler de equipos al área de Sarrios. De esta forma, respondemos a la demanda de miles de esquiadores que quieren acceder de forma más directa a los remontes de Izas y de Anayet, después de que el año pasado se abriera una nueva conexión entre ambos valles con el telesilla Pico Royo.

En estas dos grandes áreas, la nueva Terraza boutique Sarrios by Veuve Clicquot y la recién ampliada Garmet Lounge by Mar de Frades, se volcarán en la música en directo con una programación propia y nuevas propuestas gastronómicas Estos espacios de restauración estarán además abiertos a todo el público ya que, por su ubicación, serán accesibles a quienes no esquían pero quieren disfrutar de la gastronomía y programación musical en el entorno de nieve.

La estación de Cerler ha avanzado en el proyecto de ampliación en el valle de Castanesa con la instalación de los sistemas de producción de nieve que garantizan la apertura del remonte Castanesa durante toda la temporada. Esta es la consolidación de la primera parte de un gran proyecto para la estación del grupo.

Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares también han mejorado sus sistemas productivos de nieve con los que ya cubrimos un tercio de nuestro dominio esquiable.

Por su parte, Javalambre y Valdelinares, en Teruel, refuerzan este año su servicio de alquiler de esquí con nuevos equipos y mejoran el acceso a sus instalaciones; la zona de iniciación del Sector Sabina amplía el desembarque de la cinta Barranco para que los debutantes accedan de una forma cómoda a esta parte de la estación, incluyendo el uso de la cinta en su aprendizaje.

Programa ‘Aprende a esquiar’, el compromiso con los futuros esquiadores

Esta temporada, quienes se ponen los esquíes por primera vez, cobran un mayor protagonismo en nuestras estaciones. Conscientes de las necesidades de los usuarios que se quieren iniciar en la práctica deportiva el Grupo ARAMON refuerza su compromiso con los nuevos esquiadores de todas las edades a través del programa ‘Aprende a esquiar’.

En colaboración con Ibercaja y el rider de snowboard y comunicador, Fidel Alonso, hemos creado una web de consejos prácticos que, a través de vídeos didácticos y diferentes recursos, facilitamos los primeros pasos de nuestros usuarios en el esquí. Esta web, además, recoge todos los servicios que las estaciones de Aramón ofrecen a quienes nos visitan por primera vez.

Además, este compromiso con el desarrollo de la práctica deportiva se hace más significativo en la estación de Javalambre, donde los esquiadores podrán contar con clases de esquí y snow gratuitas hasta alcanzar el nivel que les permita disfrutar de la práctica del esquí. De esta manera el grupo ARAMON y más en particular la estación de Javalambre se posiciona como un referente para el aprendizaje y el desarrollo de futuros esquiadores dentro del mercado nacional del esquí.





Aramón, el dominio de la diversión

La calidad de nuestras instalaciones es una prioridad que garantiza una jornada de diversión a los esquiadores. Si sumamos las actividades y experiencias nuevas que programamos, en Aramón llevamos la diversión al nivel experto. Las estaciones de Teruel se vuelcan en las experiencias para toda la familia, ampliado sus zonas de Snowy Trineos con la incorporación de nuevos juegos como el tirabolas, la mano low five, el arco, tubbing o el snake gliss, entre otras. Además Javalambre celebrará la primera edición de la ‘Family Race’, una carrera en la que cada familia puede crear un equipo para competir y obtener el título de Expertos en Diversión. En la estación de Formigal-Panticosa por su lado, la pista de obstáculos San Miguel vendrá a ampliar durante la temporada la oferta de pistas de interacción, Funny Tracks que el dominio del Valle de Tena pone a disposición de sus esquiadores.

Las experiencias en la nieve, se viven el doble al anochecer y por eso, cada año proponemos nuevas experiencias. Este invierno, en Javalambre los esquiadores podrán disfrutar de Raquetas hacia las Estrellas. En Formigal-Panticosa, también habrá ocasiones para disfrutar de una sesión de observación astronómica guiada desde en el incomparable marco de las Mugas. El après ski es otra de las señas de identidad del grupo Aramón con propuestas como Marchica y su programación musical, M the Club o el nuevo espacio M Big Room que viene a completar la oferta de eventos y actividades en la estación de Formigal-Panticosa. En Cerler un renovado Remáscaro pondrá la diversión a pie de pistas para todos aquellos esquiadores que quieran alargar su experiencia en la estación.





El Grupo Aramón hace la experiencia del esquí más completa

Este año, los días de esquí serán más cómodos para los clientes de Aramón. Con el forfait y la app del Club Aramón apostamos por la digitalización para que la experiencia de los esquiadores sea más grande. Así, más allá de poder acceder cómodamente a la compra y recarga del forfait los usuarios de la app del Club Aramón, podrán acceder a sus estadísticas de esquí a lo largo de la jornada: desnivel, pistas favoritas, kilómetros recorridos, etc. Viajes Aramón, la agencia de la nieve. El nuestro es el primer operador de destinos de nieve que, como servicio al cliente, gestiona tu experiencia completa: alojamiento, forfait y experiencias Aramón al mejor precio. Este año, sumamos más de 200 apartamentos en los valles de Tena y Benasque y aumentamos así nuestra oferta alojativa para los esquiadores.

La presidenta del grupo y consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, y el director general del holding de la nieve, Antonio Gericó, han presentado la temporada este jueves en un acto celebrado en Madrid, al que han asistido alrededor de 200 personas.

La próxima temporada de esquí se presenta con "muy buenas expectativas" y se espera superar los 1,2 millones de esquiadores alcanzados en la anterior. Este año, se han destinado cinco millones de euros a completar los proyectos de ampliación iniciados la pasada temporada, hasta alcanzar los 50 millones de euros de inversión en el último cuatrienio.

Si el año pasado, el objetivo de estas inversiones estaba en los remontes de Castanesa, Lanuza o Pico Royo, en esta ocasión se refuerza la experiencia de los esquiadores dotando a estas áreas de nuevos servicios y espacios gastronómicos con una amplia propuesta de actividades.

Marta Gastón ha defendido la nieve como un "sector económico de primer nivel para todos los valles y el entorno de las estaciones de esquí" y, dentro de la apuesta del Gobierno de Aragón por potenciarlo, ha subrayado la importancia del proyecto de unión de estaciones.

Asimismo, la consejera ha incidido en la importancia de esta temporada, porque gracias a los fondos Next Generation, a través de las convocatorias de turismo sostenible, está más cerca la unión de estaciones, lo que situará al Pirineo aragonés entre los 11 dominios esquiables más importantes del mundo.