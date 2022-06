Aragoneses, catalanes, navarros y vascos no quieren que el Pirineo se utilice para aquelarres independentistas

“Una inmensa mayoría de aragoneses, catalanes, navarros y vascos no quieren que el Pirineo sea utilizado para aquelarres independentistas, para esa fiesta de pijamas en la que nos dicen que iluminarán el Pirineo, cuando el Pirineo brilla con luz propiadesde hace muchísimo tiempo”, ha aseverado este miércoles el coordinador de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo. “El Pirineo es y va a seguir siendo un orgullo de España, de Francia y esa gran puerta abierta a Europa, de unión y de convivencia pacífica entre todos”, ha defendido con motivo del acto organizado por la formación liberal en Jaca por la dignidad de los Pirineos y en defensa de la soberanía del pueblo español, como respuesta a la acción ‘Vía Pirenaica’ programada por colectivos independentistas para el 2 de julio.

Acompañado por los líderes de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, Navarra, Carlos Pérez-Nievas, País Vasco, José Manuel Gil, y por la portavoz liberal en Jaca, Matilde Campo, Daniel Pérez Calvo ha señalado queel acto de este miércoles es una respuesta ante “quienes de una manera u otra tratan de atacar nuestra convivencia pacífica y nuestra unidad”. “El Pirineo es la puerta natural entre España y Europa, una puerta que ha servido para unir, para comunicar, para abrirnos al mundo”, pero hay quienes solo ven el mundo “que cabe en su ombligo” e intentan usar la cordillera para dividir con sus reivindicaciones “supremacistas, sectarias y excluyentes”, algo que a los demócratas “nos duele, nos molesta y nos incomoda”.

El coordinador de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha coincidido en que el independentismo quiere celebrar un acto que “trocee los Pirineos”, porque “solo saben entrar en provocaciones, en divisiones”. “Nosotros, desde la defensa de los intereses de nuestras comunidades, defendemos los intereses generales y la españolidad de estos Pirineos”, ha manifestado.

Carlos Pérez-Nievas ha recordado que en Navarra ya “conocemos el movimiento del nacionalismo radical, un lobo con piel de cordero que viste de actos festivos y reivindicativos su nacionalismo de colonización”. Tratan de vender a la ciudadanía que ‘Via Pirenaica’ es una reivindicación sin trascendencia, pero “es una farsa que no se debe aceptar, porque esto no es inocuo, tiene carga de profundidad, no es una simple fiesta”, sino un instrumento de blanqueamiento, ha considerado.

También en País Vasco “estamos acostumbrados a que el nacionalismo ocupe los espacios públicos, los ponga a su servicio”, ha advertido el líder de Cs en Euskadi, José Manuel Gil, para indicar que ahora pretenden ocupar “algo tan de todos como son los Pirineos”. Por ello, este miércoles los coordinadores de Cs han dado lectura a un manifiesto “en apoyo de los Pirineos como símbolo de unidad frente a esa utilización que los independentistas quieren hacer de algo que es de todos”. En este mismo sentido, la portavoz en Jaca, Matilde Campo, ha añadido que desde la agrupación local de Cs “está en nuestro ADN la defensa, conservación y mejora del Pirineo”, así como el fomento de las relaciones de amistad, buena vecindad y solidaridad con las comunidades limítrofes.

JJOO DE INVIERNO

En otro orden de cosas, el líder de Cs en Aragón Daniel Pérez Calvo, ha asegurado no haberse sorprendido por el anuncio del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, al descartar finalmente una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña a los Juegos Olímpicos de invierno 2030. “El anuncio de Blanco es un certificado de defunción de algo que había ya muerto hace algún tiempo”, desde el momento en que se constata que la candidatura “iba a ser una herramienta, una vez más, de Pedro Sánchez, a base de engaños y de mentiras, para tratar de satisfacer a sus socios independentistas en Cataluña, que nunca han querido estos juegos”. El independentismo ha pretendido que se les designe candidatos oficialmente “para poder llevar con dinero público su propaganda independentista a todos los rincones de España y del mundo”, ha recalcado.

En su opinión, lo importante era que esta “farsa” acabara cuanto antes y ahora “hay que serenarse un poquito”, ha valorado, para descartar entrar en “los calentones de acción-reacción y de decir que organizaremos nosotros los juegos de 2034”. Este proyecto “hay que trabajarlo bien, hay que formar los equipos y tener claro que la nieve es un motor de futuro y uno de nuestros elementos más emblemáticos”, ha dicho. De hecho, ha deseado que se continúe trabajando en este sector, en el turismo, en “llevar vida a nuestros municipios y atajar el fantasma de la despoblación”, afianzando proyectos que ya están en marcha como la mejora de las infraestructuras, las comunicaciones y la unión de estaciones”.

Por su parte, el coordinador de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha lamentado que la fallida candidatura conjunta es “un fracaso del Gobierno de España”. “Las comunidades no deben servir para dividirnos, pero la política que hace el Gobierno de Sánchez ha servido precisamente para eso, para frustrar una oportunidad para España y para dos comunidades”. Ha lamentado que el Gobierno de España ha priorizado y mimado a sus socios, a los políticos independentistas que “querían reventar la candidatura de los Juegos de invierno”. “Ahora hablan de 2034, pero si esto sigue así, ni en 2034 ni en 2134 vamos a tener unos JJOO en el Pirineo”, ha sentenciado, para advertir de que “si la política española sigue dependiendo de aquellos que quieren romper España” no vamos a llegar nunca a hacer grandes proyectos conjuntamente”.

Según Carrizosa, el independentismo “clarísimamente no quería estos juegos, no quería ir aliado a nada que lleve la bandera española y no querían ir con Aragón porque les parece que Cataluña es más y de mejor condición”, algo que ha viciado la candidatura, la ha convertido en conflictiva y “a los ojos del COI, una candidatura conflictiva no tiene futuro”. Mientras tanto, el Gobierno de España “ha pecado por no moderar el debate, por no ayudar y por inclinarse por unos intereses políticos, por el sostenimiento de Sánchez, en favor de la postura catalana”, ha concluido.